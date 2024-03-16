聽新聞
test
0:00 / 0:00

明祭祀接駁車啟動 新北公墓路口23日起交管

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市共192座公墓、19座納骨塔，本月16日起陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線。圖／民政局提供
新北市共192座公墓、19座納骨塔，本月16日起陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線。圖／民政局提供

清明節將至，新北市共192座公墓、19座納骨塔，今起陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線。民政局表示，23日、24日、30日、31日及4月4日至7日為高峰時段，各區公墓主要路口將交通管制，以分流祭拜人潮，民眾可多利用大眾運輸及接駁專車。

其中前往樹林區軍人忠靈祠主要道路，以往容易塞車，民政局表示，自23日起5天假日於樹林區忠義街交通管制，禁止私人車輛上山，市民可在忠義街口搭乘免費接駁車前往。交通管制及接駁專車資訊，可在「新北市清明服務網」點選行政區查詢。

民政局長林耀長表示，今年清明節適逢4天連假，為避免祭拜人潮，建議提早在3月期間或清明連假後，擇適當時間分流掃墓，減少公墓周邊道路負荷，或可利用新北市線上祭拜追思系統，轄內19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠3大空間，照片均採實景拍攝，免登帳號即可搜尋牌位祭拜。

民政局表示，為方便市民掃墓祭祖，各大公立納骨塔及公墓區設置服務站，免費提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具借用，另服務站也提供免費金銀紙集中袋，提供取用。

交通管制 公墓

延伸閱讀

新北大同國小原民教室啟用 盼多元族群理解尊重

清明祭祀湧人潮 新北各公墓「高峰時段」主要路口交管

中正橋新北往台北方向 16日改往新橋通行

新北企業精典獎徵件倒數中 錯過再等2年！

相關新聞

見證台灣工業史…劉青和故居修繕 年底展新貌

台北市杭州南路一段75號的日式宿舍，是台灣第一位留德化工博士劉青和的官邸，登錄為歷史建築，因屋齡約80年已老舊，文化局媒...

樹林蓋社宅 民代憂交通黑暗期

新北市府日前通過國家住都中心提案的樹林「樹德安居」社宅案都審大會，總面積達0.85公頃，共提供591戶，預計2027年完...

明祭祀接駁車啟動 新北公墓路口23日起交管

清明節將至，新北市共192座公墓、19座納骨塔，今起陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線。民政局表示，2...

北市老屋活化 外界憂太過商業

台北市推動「老房子文化運動2.0」，為增加誘因吸引民間投入保留市內具文化歷史的古厝，計畫以修繕費抵免租金。對於外界擔憂活...

萬金杜鵑花屋 大安森林公園看得到

杜鵑花季開跑，新北今年有13組藝術家團隊與萬金地區在地花農合作，以培育杜鵑的溫室為布展主體，打造杜鵑花屋。其中8座作品已...

汐止江北里辦發票換小提燈 募6百張發票捐華山

辦活動也不忘隨手做愛心，汐止區的江北里在上個月舉辦元宵慶祝活動，只要捐發票就送燈籠，而全數發票做愛心，捐給華山基金會，幫助獨居長輩，活動結束也開箱，並且請志工協助整理，算一算，這次募集了六百多張的愛心發票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。