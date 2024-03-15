修復老房！議員籲兼顧歷史商業 文化局：規範介紹空間

對於台北市文化局推動的「老房子文化運動」，藍綠議員認為，修繕費用龐大，市府難以負擔，借助民間力量是立意良善，但也要在得標廠商合約中，加註加強文化教育推廣。文化局回應，管理機關與得標團隊簽約後，會規定有一部份空間設置歷史介紹及空間推廣。

國民黨台北市議員秦慧珠認為，修繕古宅動輒千萬元起跳，市府沒有大筆的資源，因此透過民間企業攜手，事後也由企業經營。她舉例，不少修繕後的房屋，裡頭經營簡餐、咖啡廳、畫廊等，也有保留了歷史記憶，「說真的要靠簡餐或門票等，把幾千萬元賺回來很困難。」

秦慧珠表示，如何在保留原始風貌和過於商業化之間取捨，有賴文化局加強溝通，避免修繕過後，內裝被改得失去原本歷史記憶的味道。

民進黨台北市議員何孟樺說，該計畫立意良善，在兼顧緩解政府財政壓力、促進民間參與、活化老房子的部分，也得兼顧也得評估民間熱度逐步修正，以兼顧商業發展及民眾的文化參與，除了老房子活化後的命名、行銷手段應避免誤導原場域的用意。

她說，應在未來與得標廠商的合約中，可視得標團隊經營方向要求於其商業場域加強文化教育，讓民眾在享受老房子活化的商業果實時，也可以了解原址的前世今生。同時，老房子運動未來若將以修繕費底免租金，市府必須更加嚴格監管修繕費的合理性以防止濫用資源和違法行為。

文化局表示，老房子的所有權多為公家機關，而且有些宿舍仍有住人。文化局推動的「老房子文化運動」是扮演媒合角色，讓有意申請的單位若不熟悉流程，能夠透過文化局來促成民間業者，或者自行媒合。

文化局強調，管理機關與得標團隊簽約後，後續提修復及再利用計畫中，對於商業行為比例並無限制，但有規定需有一部份空間設置歷史介紹及空間推廣。

以杭州南路一段這棟留德化工博士劉青和官邸，所在地的文北里長陳余秀卿說，非常樂見古宅活化，畢竟房舍座落地段都在精華區域，也能讓古宅的美重見天日。