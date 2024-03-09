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北大停二BOT商城擬叫停 居民促再努力

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市三峽北大特區內的停二停車場，土地方正，面積有1875坪。記者李定宇／攝影
新北市三峽北大特區內的停二停車場，土地方正，面積有1875坪。記者李定宇／攝影

新北市三峽北大特區停二停車場占地1875坪，市府2021年有意BOT設置複合商城，但為符合停車用途，5成空間須做停車使用，還要騰出公益空間，業者評估效益不佳流標2次。經發局認已難以BOT吸引民間投資，報請市府考慮是否繼續執行。在地民眾認為土地位在精華區，如只做停車場實在太可惜，盼市府再努力。

停二停車場土地方正面積大，經發局2021年規畫提供容積率500％、建蔽率80％，採BOT建地上7層、地下3層大樓，總樓地板面積1萬3915坪。但因土地分區為停車場，近5成須規畫為停車場，因此規畫地上6、7樓，地下3層為停車空間。

BOT案主打適合學童、高齡居民所需如親子樂園、親子餐廳、特色書店等，另規畫611坪做為長照機構、托嬰中心、幼園及活動中心等。不過2021年起招標後，雖有財團有意進駐，但大面積須作停車場使用，也要騰出空間供公益使用，導致投資意願偏低，已流標2次。

市議員廖宜琨表示，北大特區人口持續成長，公設需求也逐漸增加，若此案無法順利以BOT方式招標，本會期他將提案建議變更為機關用地，提高土地使用效率。許姓住戶則說，北大許多小家相當期待設置商場，若無法BOT經營，盼未來能開發符合當地民眾需求的空間，提升地方生活機能。

經發局長何怡明表示，建案包含許多民眾提出的公益設施，卻受限停車場用地規範導致流標，已請市府考量是否持續BOT。

BOT 停車場

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