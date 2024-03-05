三軍同心「芝芝不倦」 三芝興華驛站國防體驗趣

為推廣全民國防教育觀念，三芝區公所在興華驛站規劃水彈槍定靶射擊、垂降活動與輕兵器承展與雷區體驗，現場更有的國軍退役的空軍F-5F雙座戰鬥機、陸軍UH-1H直昇機與陸軍M41D戰車可以拍照打卡，讓大小朋友假日來三芝，感受軍旅的獨特氛圍。

興華驛站位於巴拉卡公路起點，曾是陸軍閒置營機步營區，民國105年由國防部軍備局同意撥用，經過三芝區公所協助整理後，煥然一新，成為自行車友加水補給與休憩的鐵馬驛站。園區內退役的空軍F-5F雙座戰鬥機、陸軍UH-1H直昇機、陸軍M41D戰車、步槍造型的自行車架、迷彩外觀的房舍以及哨兵亭都是熱門的打卡地點。

三芝區長賴小萍表示，這次活動將邀請專業繩索教練與軍事體驗團隊，透過水彈槍定靶射擊、垂降活動與輕兵器陳展、雷區體驗等多元軍事活動，讓民眾從軍事體驗中認識國防，扎根全民國防教育。此外除了國防體驗活動，民眾來到興華驛站也可以與戰車、直升機及戰鬥機拍照，順道走訪附近的三芝田心子、大屯自然公園、三芝淺水灣及海上平台等景點，度過悠閒假日時光。