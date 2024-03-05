快訊

林百里也捨不得錯過！揭秘廣達超狂餐食 「佛跳牆」被封員工餐廳的最頂菜餚

衛福部取消掛號費天花板 督保盟轟無能：進入不能生病的年代

好天氣快沒了...冷氣團報到氣溫陡降 北部最冷時間曝光

三軍同心「芝芝不倦」 三芝興華驛站國防體驗趣

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所在興華驛站規劃水彈槍定靶射擊、垂降活動與輕兵器承展與雷區體驗，讓大小朋友假日來三芝，感受軍旅的獨特氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所在興華驛站規劃水彈槍定靶射擊、垂降活動與輕兵器承展與雷區體驗，讓大小朋友假日來三芝，感受軍旅的獨特氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供

為推廣全民國防教育觀念，三芝區公所在興華驛站規劃水彈槍定靶射擊、垂降活動與輕兵器承展與雷區體驗，現場更有的國軍退役的空軍F-5F雙座戰鬥機、陸軍UH-1H直昇機與陸軍M41D戰車可以拍照打卡，讓大小朋友假日來三芝，感受軍旅的獨特氛圍。

興華驛站位於巴拉卡公路起點，曾是陸軍閒置營機步營區，民國105年由國防部軍備局同意撥用，經過三芝區公所協助整理後，煥然一新，成為自行車友加水補給與休憩的鐵馬驛站。園區內退役的空軍F-5F雙座戰鬥機、陸軍UH-1H直昇機、陸軍M41D戰車、步槍造型的自行車架、迷彩外觀的房舍以及哨兵亭都是熱門的打卡地點。

三芝區長賴小萍表示，這次活動將邀請專業繩索教練與軍事體驗團隊，透過水彈槍定靶射擊、垂降活動與輕兵器陳展、雷區體驗等多元軍事活動，讓民眾從軍事體驗中認識國防，扎根全民國防教育。此外除了國防體驗活動，民眾來到興華驛站也可以與戰車、直升機及戰鬥機拍照，順道走訪附近的三芝田心子、大屯自然公園、三芝淺水灣及海上平台等景點，度過悠閒假日時光。

空軍 陸軍

延伸閱讀

三芝綠意新亮點 兒三公園特色遊戲場啟用

菲陸軍出動逾6000兵力 8日展開首次大型聯合演練

芝櫻醒春！浪漫粉紅櫻花季 三芝賞花健行迎新春

三芝巴拉卡線社巴試營運 地方試乘檢視路線內容

相關新聞

深坑大火、三重建案傾斜報告「侯友宜未現身」 藍綠議員交火

新北市議會今臨時會，由消防局長李清安、工務局長祝惠美針對深坑大火與三重鄰損案專案報告，副市長朱惕之列席，由於新北市長侯友...

新北萬里海岸淨灘 清出逾千個中國浙江漁業浮標

新北市環保局表示，萬金石馬拉松將登場，今天在萬里區海岸淨灘，清出約880公斤垃圾。其中，逾千個中國浙江浮標，多半來自浙江...

築間飲料驚見蟑螂碎屍 北市衛局稽查缺失限3/8前改善

有民眾到築間北部某分店用餐，喝飲料時看到蟑螂翅膀，店員後續還撈到蟑螂身體和腳，瞬間讓他食慾全無，他不滿結帳時，店家處理方...

神奇療效攏係假！新北2023開罰食藥粧廣告高達1.6億 6違規公司曝光

新北市衛生局今公布，去年查緝新北轄內食品、化粧品及藥物違規成果，共開罰2507件、裁罰金額1億6598萬。衛生局副局長林...

三重鄰損案10戶26人仍安置中 新北提3大策進作為

新北市議會今臨時會，針對三重鄰損案專案報告，統計至4日止，持續安置10戶26人。另工務局提出3點策進作為，包括加強施工前...

北市補助社區綠能智慧設施最高300萬元 2年26案申請踴躍

北市屋齡5年以上既有建築物逾11.5萬棟，台北市建管處補助社區綠能智慧設施今年邁向第3年，3月15日在中油大樓舉辦說明會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。