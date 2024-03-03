新北臨時會聚焦深坑大火、三重鄰損專報 侯友宜到場可能性不高

新北市議會將在5日舉行臨時會，議會程序會議日前舉行，要求新北市府5日要先舉行深坑大火與三重鄰損案專案報告，「建議新北市長侯友宜出席」，不過據了解，根據程序會協議結果，臨時會當天深坑大火專案報告，將由消防局長李清安報告，三重鄰損案則由工務局長祝惠美報告，當天還會有副市長朱惕之到場接受質詢，侯友宜到場報告可能性不高。

總統大選結束，新北市長侯友宜動向仍是各界關注焦點，新北市議會也持續成為藍綠攻防戰場。原先綠營堅持要求侯友宜在臨時會補做去年請假選舉時的施政與預算報告，但藍營堅持希望臨時會以基金審查為主，雙方一來一往，原先互不相讓。

但在藍、綠、無黨聯盟協調後，程序會上各自退讓一步，施政報告、預算報告取消，5日當天將會舉行深坑大火與三重鄰損案專案報告，侯友宜是否親自到場則改為「建議」。

據了解，5日專案報告將由消防局長李清安負責深坑大火案，內容主要是工廠大火的救災相關作為，另對於空汙影響周邊縣市部分，環保局也會針對應變作為提出檢討，由於過去對於「臭味」問題，沒有相關數值標準，加上儀器也無法檢測，造成與民眾感受度差很大，未來將把臭味納入應變作為之一，如加入聞臭師、民眾陳情量，作為未來判斷標準。

另新北目前已跟基北北桃平台開過會議，除了訊息通知，另外還有儀器設備互相支援等，確保未來發生類似事件，能夠做得好，避免類似民怨再度發生。

而三重鄰損案部分，工務局也將針對目前處置情形提出檢討報告，目前住戶初步已選定第三方鑑定單位，預計4日報送新北工務局後，就能展開鑑定，粗估鑑定時間需要一個月左右，並持續協助住戶爭取相關賠償與整修相關事宜。

國民黨團書記長陳偉杰說，局處首長加上副市長朱惕之專案報告，確實就是當天協調結果；民進黨團總召張維倩表示，當初協議是建議市長親自報告，市府派誰他們尊重，不過如果市府想要展現誠意，還是希望市長能夠親自到議會。