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藍綠退讓 建議市長親自報告

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議會將在3月5日展開為期10天臨時會審查基金預算，藍、綠、無黨總召昨開程序委員會，對市長侯友宜要不要親赴臨時會，藍綠爭論後各有退讓，綠原要求侯補做去年施政、預算報告，之後態度有軟化，改稱「過去讓它過去」，綠營要求侯5日到議會對深坑大火、三重大樓傾斜案做專案報告，經過一番折衝，共識是「建議市長親自報告」，也接受市長指派副市長或局處首長到場。

昨天程序委員會確認此次臨時會將從3月5日開始至3月14日為期10天，藍綠黨團新任總召陳偉杰、張維倩，還有無黨聯盟總召蔡錦賢等人到場，各自發表意見。

張維倩率先發言表示，1月臨時會各方有歧見導致流會，黨團才想要再開臨時會，主要是市長去年請假113天，希望把去年相關報告補起來。

不過蔡錦賢認為，「過去就過去了」，此次開臨時會目的在基金預算還沒審完，侯友宜請假是個人權益，且請假期間市府持續運作，議員有問題還是可找副市長、局處首長，市長不可能一個人做那麼多事，希望藍綠各退一步，讓此次臨時會可以好好審查預算，4月定期會要怎麼就怎麼問。

陳偉杰表示，國民黨團訴求很簡單，希望臨時會能夠聚焦在基金審查上，好好把這個預算審完，市長去年施政報告已經是2023年的事，今年4月定期會再來總檢討，會比較聚焦。

張維倩認為，基金當然是如實審議，專案報告不會被耽誤時間。民進黨議員廖宜琨說，雖說去年過了，但預算執行是現在進行式。

各黨派經過一番爭論後，各自退讓，民進黨團改要求市府針對深坑大火、三重大樓傾斜案到議會做專案報告，最後大會做成決議，5日臨時會首日下午市府針對深坑大火、三重大樓傾斜案到議會專案報告，市長要不要來改為「建議來」。

三重 深坑

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