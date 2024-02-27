八里輕軌核定「稍微慢下來」 侯友宜找王國材溝通

新北市長侯友宜今赴八里主持行動治理，致詞提到八里重要交通建設，包括105市道、八里輕軌，並指八里輕軌受到淡海二期輕軌影響，原本要核定稍微慢了下來，昨赴交通部與部長王國材溝通，盼八里輕軌與淡海二期一起核定。捷運局說，王允加速推動，交通部鐵道局現已擇定3月1日召會審查。

侯友宜說，八里區現約4萬人，淡江大橋即將完工，加上台北港發展將能帶動經濟產業，未來指日可待。目前地方關注的重要交通建設，第一105道路會全力推動，闢建環形高架橋，未來完工後將與淡江大橋、台61及台64系統匝道銜接，串聯八里台北港特定區、林口與淡水新市鎮，完整八里聯外交通網。

侯說，第二則是八里輕軌盡快核定。侯說，他昨與捷運局長李政安一同赴交通部跟部長王國材溝通，受到淡海二期輕軌影響，八里輕軌本來在行政院要核定了「稍微慢下來」，希望八里、淡水兩岸一起快速核定。另外，八里的孩子都要做公車到蘆洲上學，地方也期待蓋一座完全中學。

捷運局指出，八里輕軌可行性研究報告已過交通部通過審查，但2020年5月報行政院審議迄今已3年多，去年6月27日第9次提報，行政院今年1月31日函退報告指八里輕軌與淡海輕軌第二期銜接，請市府修正淡海輕軌第二期路網計畫核定後再提報，但淡海二期修正計畫已於去年11月27日第7次提報交通部審議，王國材允諾加速審議淡海二期，以利後續加速推動八里輕軌與核定，交通部鐵道局現已擇定3月1日召會審查。

教育局長張明文也說，會中市長裁定八里國中朝遷校方向評估，預計遷至現為棒球場的國中預定地，期程、經費還需帶回研議。