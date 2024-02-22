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關渡平原終於有望開發？ 北市國審會今審議朝「城鄉一」處理

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，如何開發引發地方討論。本報資料照片
關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，如何開發引發地方討論。本報資料照片

國土計畫明年需上路，關渡平原為北市僅存大規模平原農業區，市府多年來只限建、不徵收，柯市府依全國國土計畫繪製國土功能分區，草案將之與部分洲美平原畫為農業發展地區第五類，引發民怨。台北市國土計畫審議會今三度召開，居民訴求盼開發，會議結論在上位指導原則下，要求都發局朝城鄉發展地區第一類規畫，下次會議討論。

市府目前依國土功能分區規畫草案，多數地區為均為城鄉一；關渡、部分洲美平原因土地面積完整達10公頃且農業使用達8成被畫為農發五，大度路南的公園與河川則列為國土保育區第4類，當地居民直言平原的水源汙染且不具經濟規模等因、公園長期荒廢未徵收且受人為汙染，希望都能改成可開發的城鄉一。

北市國審會今開第3次會議，民眾黨議員黃瀞瑩直言大度路以南被畫為公保地卻超過30年沒徵收，市府稱有用地需求要為2038亞運準備，卻未與居民溝通，盼市府傾聽民意再決議，國民黨張斯綱希望，市府未來都市計畫問題若可以，不要跟內政部國土計畫重疊。民進黨鍾佩玲提醒市府，保全整體城市規畫外，也要補償權益受損民眾。

有委員說，北市是都市計畫地區，但是被國土計畫分區框住，鼓勵北市府跳脫國土計畫法的思維；另一人認為，北市因應氣候變遷產生的課題，若要把國土計畫當作指導原則，應明確規畫，否則疊床架屋；也有人直言，關渡平原位在河川下游且離出海口近，過去海風進入北市有降溫效果，未來若朝導向開發，海風涼化效應削弱，暖化恐更嚴重。

會議副召集人、都發局長王玉芬說，國土計畫是為了非都市計畫的土地，未來開發、保育等未來使用所制定，但是台北現在是全市實施都市計畫的地區，再套用到國土計畫裡，兩者會有扞格之處。她認為，北市土地是市政儲備用地，應保持最大彈性，整體畫為城鄉一，未來考量降溫城市或風廊，才能做最適宜規畫。

主席李四川表示，北市無法進步最大原因是北市訂有自治條例無法鬆綁，內政部若是可讓作為上位指導的國土計畫排除自治條例，此若無法解開，就會造成北市府和民眾紛擾。他建議都發局統整委員意見，兩地區若朝城鄉一規畫，讓全市一致。

內政部 北市 都市計畫

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