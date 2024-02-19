聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職讀賣巨人將來台 北市商業處招募店家推合作活動
為了連結大巨蛋與東區商機，北市商業處最近招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀民眾到大巨蛋看球，並且共遊東區。
商業處表示，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀請民眾共同賞遊東區。
商業處指出，日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿，自2月19日至2月25日止，民眾若購票可至活動網站輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬份100元「遊東區折抵券」，中獎者可於2月28日至3月10日至指定特約店家消費使用折抵券。
除了憑票券抽東區抵用券外，台北東區店家為力挺商圈推廣活動，還加碼多項活動專屬優惠。商業處說，只要憑票根，就能去CAMPUS CAFE、同心圓、青沐大安、真飽餐盒、六出雪花冰、Osteria Rialto雅朵義大利餐館等處，就能免費獲得餐點或以優惠價格購買商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言