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日職讀賣巨人將來台 北市商業處招募店家推合作活動

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」3月登場，中信兄弟隊王威晨（左起）、讀賣巨人隊翁田大勢、樂天桃猿隊林立去年一起在球場上催票。圖／聯合報系資料照
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」3月登場，中信兄弟隊王威晨（左起）、讀賣巨人隊翁田大勢、樂天桃猿隊林立去年一起在球場上催票。圖／聯合報系資料照

為了連結大巨蛋東區商機，北市商業處最近招募近百間特約店家，除店家推出多項專屬優惠好康外，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券的民眾，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀民眾到大巨蛋看球，並且共遊東區。

商業處表示，凡購買3月2日、3日「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」賽事票券，即可至台北通APP或活動官網「大巨蛋Home Run遊東區」登錄票券訂單編號並上傳票券照片，抽東區商圈百元折抵券，邀請民眾共同賞遊東區。

商業處指出，日職球隊讀賣巨人迎戰中職中信兄弟、樂天桃猿，自2月19日至2月25日止，民眾若購票可至活動網站輸入基本資料、訂單編號及上傳票券照片即可參加抽獎，將於2月26日抽出2萬份100元「遊東區折抵券」，中獎者可於2月28日至3月10日至指定特約店家消費使用折抵券。

除了憑票券抽東區抵用券外，台北東區店家為力挺商圈推廣活動，還加碼多項活動專屬優惠。商業處說，只要憑票根，就能去CAMPUS CAFE、同心圓、青沐大安、真飽餐盒、六出雪花冰、Osteria Rialto雅朵義大利餐館等處，就能免費獲得餐點或以優惠價格購買商品。

大巨蛋 東區

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