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新北市府小內閣年後調整 法制局、體育局最快月底確認

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜小內閣，法制局長、體育局長人選預計2月底前會確定。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜小內閣，法制局長、體育局長人選預計2月底前會確定。記者陳正興／攝影

新北市長侯友宜全力拚市政，目前市府小內閣仍有體育局、法制局長由代理局長暫代，據了解，侯已展開徵詢，最快本月底前就會確定，以侯用人邏輯，目前體育局代理局長洪玉玲因經驗豐富又受到體育界敬重，直接真除可能性非常高，至於法制局代理局長許宏仁是否真除待觀察，也因為侯專注衝刺市政，其餘小內閣因為熟悉新北市政，也都曾為侯打下一片江山，暫時沒有其餘異動。

侯友宜對內閣人事保密到家，不少內部人員都不清楚，不過據了解，侯友宜回歸市政後，首要目標就是贏回民眾對他的支持度，現有小內閣都曾為侯打下良好市政建設基礎，侯友宜短期內並沒有大幅度換人的考量。

目前局處首長懸缺只有體育局與法制局兩人，侯友宜已經展開徵詢，體育局代理局長真除可能性很大，法制局代理局長真除不無可能，但從外部找人，也在侯的考量內，「也要當事人點頭才能確定」。

侯友宜的左右手、前副市長謝政達年前將選舉事務收尾告一段落，過年期間回花蓮壽豐鄉老家一周，陪85歲父親謝深山享受天倫之樂。謝政達說，選戰期間幾度到花蓮，來去匆匆「過家門而不入」，選後終於有時間能回老家陪陪家人。對於下一步，謝政達沒說死，表示會先休息一陣子，思考後再出發。

對於2026新北市長布局，侯友宜與侯團隊成員近來都避談，要營造「全心拚市政」氛圍，避免再陷入政治攻防。侯友宜從過年期間到元宵節前排定一系列新北拜廟行程，持續經營基層，也有選後謝票意義，不少市民對侯友宜送暖打氣，有里長說，「總統大選是全國賽，選輸了雖敗猶榮，城市治理上，侯市長有得到民心、有用心，還是要給予肯定」。

侯友宜 體育

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