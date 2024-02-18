聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋第一運動場周邊 9月換新貌

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋第一運動場為大型賽事、集會首選，但周邊空間較不友善行人。記者張曼蘋／攝影
板橋第一運動場為大型賽事、集會首選，但周邊空間較不友善行人。記者張曼蘋／攝影

新北板橋第一運動場是賽事、大型選舉造勢等首選之地，但周邊卻因樹根亂竄，不友善行人。新北市府日前動工「板橋第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程」，將拓寬人行步道、弭平地坪高低差、調整無障礙斜坡道等，並重新規畫車格數量，預計9月底完工。

板橋第一運動場緊鄰市府廣場、站前廣場、海山高中、海山國小，是潛力綠帶環境改善區域。針對此改善計畫，新北市城鄉局上個月也曾辦說明會，表示將改善無障礙人本通行環境，並重新規畫樹種，解決既有樹木枝幹結構不佳、樹根竄根情形，會中民眾均表示支持。

地方里長反映，運動場旁區運路路幅過寬，建議人行道可拓寬、另應考量體育場舉辦賽事活動的遊覽車停車空間；也有民眾說，希望考量到施工期間人行步道及學童通行安全規畫配套措施等。

城鄉局表示，施工範圍為板橋第一運動場西門廣場、南門停車場周邊步行空間、海山路及區運路側人行步道動線及停車空間等，未來將活化再利用既有廣場環境、優化人行步道動線、整合停車空間動線、新植多樣化喬木、複層植物等熱島降溫策略，增加開放空間通行舒適性及綠地品質，提升周邊使用機能。

城鄉局說，原則每日施工時間為上午8點至下午5點，交通管制部分，若有臨時占用道路情形，會加派人員指揮交通，且避開上下班巔峰時間，另外現場除會設告示牌，並於西門廣場處設置臨時辦公室，有狀況可第一時間接獲通知並處理。

人行道 體育

延伸閱讀

議員曝板橋1年挖破管線近300次 新北市府回擊

靚麗長髮女車手扮OL詐3百萬 板橋警包夾逮人驚險影像曝

手機定位APP立功 與女友吵架失聯板橋警橋上尋獲失意男

柯文哲、黃國昌板橋發福袋 支持者排隊領取搶合照

相關新聞

平溪900天燈照夜空 侯友宜施放「台灣世界龍虎」4主燈

新北市平溪國際天燈節今晚登場，平溪國中擠滿民眾，9波天燈施放，每波100盞同時升空，照亮平溪夜空。新北市長侯友宜帶領外國...

淡水滬尾櫻花大道 賞櫻健行

春季正值淡水櫻花盛開。淡水區公所今辦櫻花健行活動，活動免費參加，除可沿滬尾櫻花大道欣賞粉嫩花朵，周邊還有小遊戲闖關活動及...

「宇宙級龍年主燈」 午夜後抬頭欣賞

年節期間各地燈節活動近日開跑，北市天文館表示，每年冬、春兩季可見的「東方蒼龍」與「天龍座」，民眾可在午夜後抬頭欣賞「宇宙...

新北去年挖路 台水違規最多 罰58萬元

新北市常有施工圍籬開挖馬路釀民怨，養工處統計，許多開挖因未依交通維持計畫封閉車道、路面品質嚴重修復不良等遭開罰，去年共罰...

板橋第一運動場周邊 9月換新貌

新北板橋第一運動場是賽事、大型選舉造勢等首選之地，但周邊卻因樹根亂竄，不友善行人。新北市府日前動工「板橋第一運動場暨周邊...

新北第46案 列管海砂屋都更核定

新北市新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，一棟基地面積約158坪、屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建築物，戶數15戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。