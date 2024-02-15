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北市環保局首辦節電3%抽獎金 現在開始就有機會賺3萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局今天宣布3月起推出「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」活動，凡每半年用電較去年同期減少3％者就有機會抽中3萬元獎金，鼓勵家戶節能減碳。圖／聯合報系資料照片
北市環保局今天宣布3月起推出「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」活動，凡每半年用電較去年同期減少3％者就有機會抽中3萬元獎金，鼓勵家戶節能減碳。圖／聯合報系資料照片

北市環保局響應中央2050年淨零排放目標，持續推動節能減碳行動，今天宣布3月起推出「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」活動，活動總獎金300萬元，凡每半年用電較去年同期減少3％者就能獲得抽獎資格，上、下半年將抽出各50名3萬元幸運兒，鼓勵民眾節電省錢，還能賺獎金。

環保局綜合企劃科指出，北市2022年溫室氣體排放量約1085萬公噸二氧化碳當量，又以住商用電814萬9422公噸最多，占總量75.12%。

綜合企劃科長洪明宏舉例，台電公司資料顯示2022年北市住宅部分（表燈非營業）全年售電度數53億7935萬度電，節電3%約可減少1億6138萬度、可省電費4億8414萬元；若以住宅用電計算，每戶每月平均用電361度，節電3%約減11度，一年可減少碳排65.4公斤，省下396元電費支出。

為鼓勵家戶節能減碳，環保局3月至12月祭出節電3%抽獎活動，北市住宅用戶憑電費單的電號、用電者姓名及聯絡資訊，可到3月將開放的「淨零拚轉型 節電3%獎百萬」抽獎活動網站登錄報名。

環保局表示，每一電號僅須登錄一次，今年上、下半年的用電量驗證後，較去年同期減少3%以上，即可獲得抽獎資格，環保局預計7月、明年1月分別抽出各50名3萬元幸運兒，詳情可電洽承辦科（02-27208889分機1763）。

洪明宏分享節電撇步，例如定期清理冷氣濾網維持良好能源效率、選用省電LED燈泡及具有1級節能標章的家電等，民眾可重新檢視家中吹風機、電鍋、冷氣機等高耗能家電運作狀況，透過精進日常用電行為，達到節電效果。

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