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網驚台劇也跳科目三 游淑慧：若叫舞統「她」早反攻大陸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
引起「舞統」議論的台北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」日前照常舉行，參賽選手全力舞蹈，爭取佳績。本報資料照片
引起「舞統」議論的台北市寧夏夜市「科目三舞蹈競賽」日前照常舉行，參賽選手全力舞蹈，爭取佳績。本報資料照片

抖音歌曲「科目三」舞蹈爆紅，除台北市寧夏夜市先前舉辦科目三舞蹈大賽引發熱議，最近又有網友發現，民視古裝單元劇《台灣傳奇》劇情也加入跳「科目三」橋段，讓許多網友相當傻眼，在PTT問卦稱「嚇死寶寶了」。國民黨議員游淑慧今天在臉書說，劇情確實荒謬，但上綱到統戰大可不必。

游淑慧今天在臉書說，如果跳科目三、看抖音、唱飛鳥和蟬就會被對岸统戰。那早在大陸〔早上聽老鄧、晚上聽小鄧〕，那個鄧麗君瘋靡大陸的年代，我們就反攻大陸、統一中國了，「是對自己多沒自信，才會什麼都怕…。」

有網友這兩天在PTT上問卦「有沒有台劇跳科目三的八卦」，網友說「真是嚇死寶寶了！」有鄉民留言「台灣人的眼睛你敢嘴？」還有網友說「舞統台灣成功了」、「黑熊學院還在睡？」還有網友酸「綠能你不能...」。

游則在臉書貼文說，如果跳科目三、看抖音就會被統戰，那個鄧麗君瘋靡大陸的年代，我們就反攻大陸、統一中國了。

抖音

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