連勝文籲黨檢討造勢音樂沒聽過 蔣萬安突獻唱這首歌

國民黨副主席連勝文昨在個人臉書提到選後檢討，他認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，很難想像比他更年輕的人會有共鳴。台北市長蔣萬安今天表示，自己唱來唱去就是那幾首，還直接開唱告五人的「披星戴月的想你」。

連勝文指出，年輕化絕對是好事，但年輕不只是年齡，最重要的是心態，並舉民眾黨主席柯文哲為例，已是60幾歲的人，且民眾黨立委平均年齡還是國會中最老的，居然還有2成6的人認為他們可以代表年輕人，可見不僅個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵。

他舉例說，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，或是因為年代久遠，已經忘了怎麼唱。他認為，連他這位中年大叔都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人會有多少共鳴？

蔣萬安表示，最重要其實要爭取人民認同做出成績、政績，無論是縣市首長、國會立委或地方議員，大家共同努力做好分內工作為人民服務，這就是最重要。

至於歌曲太老舊，蔣萬安說「歌曲選擇我比較沒有資格，唱來唱去就是萬年的那幾首」，像是周杰倫的「告白氣球」、翁立友的「堅持」以及告五人的「披星戴月的想你」，還直接開唱「我會披星戴月的想你～我會奮不顧身的前進」兩句歌詞，覺得自己聽過得歌曲也不夠新，若有新曲可以推薦，他會好好練習。