中台灣燈會「台中龍賀」16日登場 盧秀燕：保證最好看

2024中台灣元宵燈會將於16日至25日，在台中中央公園登場，今年主題為「台中龍賀」，更擴大由觀旅局、民政局、建設局、教育局及農業局合作，打造8大主題燈區，文化局權責相關演藝表演，市府總動員；市長盧秀燕強調，此次中台灣燈會，為全國地方政府最大規模燈會「保證最好看」。

中台灣燈會「台中龍賀」今年選在中央公園舉行，運用台語諧音「樣樣好」，傳達台中是「樣樣好」的宜居幸福城市；元宵燈組設計將結合場域特色及周邊城市景觀，利用滯洪池，整條水域化身為水上主燈劇場，搭配巨龍睜眼、抬頭、舉身、吐息，結合發光立方體，有如巨龍搶珠，氣勢磅礡。

盧秀燕表示，中央公園腹地大，去年觀旅、建設局合辦燈會，叫好叫座，今年擴大辦理，動用5個局處設燈區，不僅有傳統燈飾、異次元未來時代，另有趣味十足的「誰在呼攏」燈區，更有超可愛的馬卡龍燈區，「台中龍賀」歡迎全國民眾賞燈。

陳美秀說，可愛爆表的「馬卡龍」小提燈，也是此次燈會一大亮點，設計上將龍公仔化，以馬卡龍色系展現龍鱗的層次，眉毛及背鰭用金色點綴，更顯年節喜氣及華麗感，手拿龍珠、嘴吃餅，表現台中意象。

此次燈會，建設局延續去年魔幻風格，以四象「金、木、水、火」四象元素為主題，結合科技、藝術打造「龍之異次元」燈區；農業局「翠谷之心」燈區，結合中央公園地景地貌設計，以低碳打造獨特的花燈魅力。