蘇巧慧批對淡北道路壅塞提不出解方 侯友宜：會把衝擊降低

新北市長侯友宜明將主持淡北道路開工儀式，立委蘇巧慧昨發文指，原規畫造成北市端更塞車，新北市府和國民黨民代卻提不出方法。對此，侯說市府對淡北道路，一直跟新北的民意代表攜手合作，之後將會做好交維計畫，讓淡北道路興建衝擊降到最低。

淡北道路歷經多任縣市首長，因環評問題頻卡關終於去年決標、今年初動工，明日將由侯友宜主持開工。蘇巧慧昨發臉書指出，淡北道路因原規畫造成北市端交通更加壅塞，因北市端里長們聯名反對，新北市府和國民黨的民代提不出方法，只一再要求中央盡快核定，是前行政院長蘇貞昌、交通部長王國材及立委吳思瑤協調才想出新的路線、增加經費，變更規畫。

侯友宜今上午赴泰山出席行動治理，被問及淡北道路，他說新北市府一直跟新民意代表攜手合作，拚了20幾年在他任內全力衝刺，所以明天淡北道路開工，這是一個淡水地區交通、經濟、觀光、休閒很重要的道路，也是一個救命道路會儘速完成。

侯說，當然過程中會給交通壅塞帶來很大的挑戰，新北市府會做好交維計畫，讓淡水到台北兩方面的交通，因淡北道路的興建衝擊降到最低，大家全力以赴。