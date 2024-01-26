可預約了！南市春節身障照顧不打烊 也不增加額外收費

台南市照顧弱勢為優先，今年春節連假2月8日至2月14日共7天，為讓身心障礙者得到妥善的照顧，各項支持服務不中斷也不增加額外費用，包含持續提供身心障礙者臨時及短期照顧服務及自立生活支持服務，另針對行動不便乘坐輪椅身障者也提供復康巴士接送服務，社會局提醒符合資格有意申請身障臨短托及自立生活者，即日起即可提出申請，有復康巴士需求者7天前提出預約申請，維持春節期間的生活品質。

社會局長盧禹璁說明，為提供身心障礙朋友社會參與，社會局委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，協助身心障礙者過年期間採買年貨及烹飪及在個人助理陪同下拜訪親友等服務，如有需求的民眾即日起至2月6日可透過電話(06)2089179、LINE(ID：0938-632995、0938-787995)及語音留言向委託單位「社團法人台灣心能量全人健康促進照顧服務協會」申請。

社會局委託辦理身心障礙者復康巴士，為照顧弱勢族群，過年期間復康巴士乘車費比照平日收費不加價，接送時間也比照平日自上午6時至晚上11時。有關春節期間（2月8日至2月14日）符合搭乘復康巴士的民眾如有搭乘需求，可於搭車前7日預約。欲搭乘春節後一周復康巴士的民眾，請提前預約依所居住區域逕向各派車中心提出，預約請洽(06)2975678(永華、溪南區)或(06)6328899(溪北區)或LINE@官方帳號(LINE ID：@tnrehabus)。

身心障礙者家庭如有需協助短期照顧、簡易身體照顧、臨時性的陪同就醫等需求者，請於1月31日前向社會局申請評估，可逕洽本市各區公所或社會局身心障礙福利科詢問，電話：(06)2991111分機8175、傳真：(06)2983202。