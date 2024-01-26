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可預約了！南市春節身障照顧不打烊 也不增加額外收費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市身心障礙者復康巴士春節期間照常服務，乘車費也比照平日收費不加價。圖／社會局提供
台南市身心障礙者復康巴士春節期間照常服務，乘車費也比照平日收費不加價。圖／社會局提供

台南市照顧弱勢為優先，今年春節連假2月8日至2月14日共7天，為讓身心障礙者得到妥善的照顧，各項支持服務不中斷也不增加額外費用，包含持續提供身心障礙者臨時及短期照顧服務及自立生活支持服務，另針對行動不便乘坐輪椅身障者也提供復康巴士接送服務，社會局提醒符合資格有意申請身障臨短托及自立生活者，即日起即可提出申請，有復康巴士需求者7天前提出預約申請，維持春節期間的生活品質。

社會局長盧禹璁說明，為提供身心障礙朋友社會參與，社會局委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，協助身心障礙者過年期間採買年貨及烹飪及在個人助理陪同下拜訪親友等服務，如有需求的民眾即日起至2月6日可透過電話(06)2089179、LINE(ID：0938-632995、0938-787995)及語音留言向委託單位「社團法人台灣心能量全人健康促進照顧服務協會」申請。

社會局委託辦理身心障礙者復康巴士，為照顧弱勢族群，過年期間復康巴士乘車費比照平日收費不加價，接送時間也比照平日自上午6時至晚上11時。有關春節期間（2月8日至2月14日）符合搭乘復康巴士的民眾如有搭乘需求，可於搭車前7日預約。欲搭乘春節後一周復康巴士的民眾，請提前預約依所居住區域逕向各派車中心提出，預約請洽(06)2975678(永華、溪南區)或(06)6328899(溪北區)或LINE@官方帳號(LINE ID：@tnrehabus)。

身心障礙者家庭如有需協助短期照顧、簡易身體照顧、臨時性的陪同就醫等需求者，請於1月31日前向社會局申請評估，可逕洽本市各區公所或社會局身心障礙福利科詢問，電話：(06)2991111分機8175、傳真：(06)2983202。

市長黃偉哲表示，提供身心障礙者及家庭各項支持，市府責無旁貸，服務人員在春節期間服務加倍給付的費用全數由社會局支付，期望身心障礙者有更多社會參與的機會，也提醒市民朋友們，近期疫情升溫，外出應多注意防疫措施，留意自身健康，市政府將持續致力於提供完善的福祉服務，確保每一位市民都能夠在春節期間感受到社會的關懷和支持，希望身心障礙者及其家庭能夠平安愉快，共同迎接新年的來臨。

台南市身心障礙者復康巴士春節期間照常服務，乘車費也比照平日收費不加價。圖／社會局提供
台南市身心障礙者復康巴士春節期間照常服務，乘車費也比照平日收費不加價。圖／社會局提供
身心障礙者家庭在春節期間如有需協助短期照顧等，可提出申請預約。圖／社會局提供
身心障礙者家庭在春節期間如有需協助短期照顧等，可提出申請預約。圖／社會局提供

春節 身障者

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