基隆媽媽帶重度智障兒子看牙醫 4、5小時車程滿是辛酸

基隆市從事服務業的林采蓁2年多前，看到重度智能障礙的兒子因為難以承受牙痛，痛到自己撞頭，一般牙科無法收治，雙和、台大醫院身心障礙特殊需求者牙科醫療中心掛號，又要等2、3個月差點崩潰。她希望基隆特需醫療資源再多一些，跟她相同處境的家長和孩子就能輕鬆一點。

林彩蓁說，身心障礙孩子的牙齒保健很重要，她帶兒子出門都會帶牙刷潔牙，但終究還是會蛀牙。2年前兒子吃東西時行為異常，感覺好像喉嚨有什麼東西，她擔心喉嚨卡到異物，帶去醫院小兒科看診並照X光，醫生說沒什麼問題。

林采菶又猜想可能是感冒，喉嚨才會不舒服，但帶兒子到診所看診也無解。這時候想到可能是牙齒痛，請診所醫師開止痛藥，外加到藥局買成藥，減輕孩子的痛苦。同步詢問台大、雙和特需中心，結果要預約3、2個月後才能看診，「真的很誇張，不知道該怎麼辦，當下好想哭。」

看到兒子很痛苦，林采蓁帶兒子牙科診所求助，牙醫師說難以麻醉無法收治。她請診所開立轉診單，心想這樣到特需中心掛診比較快。她說，診所有幫忙，但與雙和醫院聯絡，對方卻說有轉診單也沒用，「又好想哭」。

林采蓁讓兒子吃了2周的止痛藥，痛苦沒有減緩，每天都叫，叫到撞頭。她問雙和醫院特需中心要怎麼辦？對方說，如果真的受不了，可以來掛急診，有可能隔天或隔兩天看診，但是「不敢跟你保證」。

因為兒子沒發燒，只是想看牙齒，林采蓁認為到醫院急診室留院觀察是浪費醫療資源，就沒有採取這個辦法。她讓兒子繼續吃止痛藥，並改吃「更好的藥」，還好吃了3周，終於感覺把疼痛感壓了下去。

好不容易等到雙和醫院預約看診時間，林采蓁帶兒子順利完成治療，做牙套的費用雖然比牙科診所貴很多，她也接受，因為母子從基隆搭車、轉車，再坐接駁車，來回一趟要4、5小時。已經痛成這樣，要麻醉就一次處理完，不然來來回回很麻煩。

林采蓁說，健保給付身心障礙者2個月洗牙跟塗氟一次，現在她每次預約雙和看該都不敢錯過，「為什麼你知道嗎？因為我要卡住那個名額」，考慮到兒子牙齒痛不會表達，擔心一錯過，下次若再牙痛，不知道還要折磨多久才能看診。