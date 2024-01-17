野柳神明淨港文化祭元宵節登場 百人跳水採「龍年風」
新北市元宵節年度盛事「野柳神明淨港文化祭」，將於2月24日元宵節當天登場。迎接龍年到來，百人跳水勇士將朝與「龍」相關創意造型發想，並用跳水祈福儀式，祈求新年順利平安，並從跳水者中選出造型裝扮前10名，各獲千元海產禮盒。
野柳神明淨港文化祭百人跳水活動，參加者需事先報名，主辦單位將從1月18日中午12點起，在官方網站受理報名，安排有興趣的民眾一起「魚躍龍門」，淨港祈福。
新北市萬里區公所表示，野柳神明淨港文化祭是擁有超過百年傳統的宗教文化節慶。元宵節當天在野柳保安宮前，除了巡洋淨港、神明淨港及神明過火傳統儀式，今年新增1000尾平安魚免費發放，還有首獎達8888元的擲筊比賽，以及廣受歡迎的「新鱻尚讚」海鮮禮盒超優惠價大拍賣。
萬里區公所主任祕書許明富說，野柳神明淨港文化祭最高潮是齋戒淨身的上百名壯丁，在寒冬裡扛著神轎跳入野柳港中，接著登場的神明過火儀式，組成「水裡去，火裡來」祭儀活動為地方祈福。
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