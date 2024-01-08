自救會抗議「新莊透天變廁所」 新北：繳代金可提高容積率

橫跨新莊、泰山的塭仔圳市地重劃正如火如荼地施工，新莊泰山合法房屋自救會今到國民黨總統候選人侯友宜家族房產前抗議「侯市長家蓋大樓、新莊透天變廁所」。城鄉局指出，基於公平原則，不參加重劃者容積率調降115%，若繳納基地面積45%土地代金，容積率可提高至210%。

塭仔圳市地重劃區1968年被劃定為洪水管制區，全區禁限建，直至1973年新莊都市計畫劃設為農業區，隨後解除洪水平原管制，因都市擴張、工業發展用地的需求，逐漸形成工廠聚落，市府陸續擬定都市計畫，藉以解決市容景觀、違章工廠及消防安全等問題。

其中排除在重劃區外的三泰路、新樹路合法聚落，居民組成新莊泰山合法房屋自救會曾多次陳情，指無法接受容積率從440%降至115%，建蔽率80%降為50%，害他們三樓透天厝變一間廁所。自救會長張文娟今率近10位居民，赴侯友宜家族位於新莊房產前抗議「侯市長家蓋大樓、新莊透天變廁所」。

張說，侯友宜家族在新莊復興段建蔽率50%、容積率300％，可以蓋19層大樓，但他們容積率115%只能蓋一樓，認為重建後市府應讓他們蓋回原本房子，主張容積率比照侯家族。

新北市城鄉局說，市地重劃區範圍內的地主均需負擔公共設施，但該聚落沒有負擔45%公設，為公平起見，2015年新北市都市計畫委員會決議，不參加重劃者容積率以第三種住宅區容積率210%反推，給予115%的容積率，也經過內政部都委會審議支持，並在2020年8月發布實施。