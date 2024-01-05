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KTV有小姐陪酒又打架遭斷水電 新北20個月已執行14件

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
該店被張貼違規場所勒令停業。圖／新北城鄉局提供
該店被張貼違規場所勒令停業。圖／新北城鄉局提供

新北市泰山區新北大道一處KTV，經營3年多不斷傳出小姐坐台及酒後打架鬧事等，多次違規被罰款超過66萬元，因該KTV設置在工業區，昨新北公安聯合稽查小組依都違反市計畫法罰緩，同時執行斷水及斷電遏阻不肖業者違法經營，這已是新北市府前年5月決議查緝違規場所後，進行第14處違規案件強制斷水電

新北市政府公共安全聯合稽查小組昨出動前往泰山區新北大道上一處視聽歌唱場所斷水斷電，此案業者雖有辦理商業登記，但經營視聽歌唱行業在乙種工業區，不符土地使用規定，且多次遭民眾陳情有小姐坐檯及酒後打架鬧事之狀況發生，有妨礙公共安全、打擾安寧及火災的危險顧慮。

新北市府公安聯合稽查小組統計該址近3年多次查獲違規，歷年裁罰金額累計高達66萬餘元，昨依都市計畫法處以罰緩並執行斷水及斷電，遏阻不肖業者違法經營，這已是新北市府公共安全聯合稽查小組第14處違規案件強制斷水電。

新北市城鄉局長黃國峰表示，產業設置應符合土地使用分區管制，勿以身試法、規避罰款，業者如欲經營八大行業，在選擇營業地址前務必確認土地使用分區，避免觸犯都市計畫法規相關規定。

KTV長年影響周邊安全及安寧的違規視聽歌唱業。圖／新北城鄉局提供
KTV長年影響周邊安全及安寧的違規視聽歌唱業。圖／新北城鄉局提供

罰款 水電

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