北市2024跨年、元旦連假湧人潮 周邊道路提前交管

2024台北跨年晚會預計湧入大量人潮，緊接著連假的返鄉、購物人車也會增加。北市警局交通大隊表示，12月29日下午尖峰時段，針對忠孝西路、中山北路口及車站、轉運站周邊等100處重要路口崗位，提前至16時到崗疏導；跨年當天也會實施三階段交管，禁止車輛行駛或只出不進。

12月30日至2024年1月1日為元旦連續假期，北市交大預估各鐵路車站、轉運站、觀光遊憩及大型百貨公司等景點，將提早湧現大量返鄉、購物及出遊人、車潮。北市警局規劃交通疏導勤務，12月29日下午尖峰時段，針對忠孝西路、中山北路口及車站、轉運站周邊等100處重要路口崗位，提前至16時疏導，其餘路口則於16時30分到崗。

2024跨年晚會將於本周日在市政府前廣場舉辦，活動當天實施三階段交通管制。北市交通大隊說，第一階段為31日19至20時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段20至22時，除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出。第三階段為22時至1月1日3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域禁止車輛進出。