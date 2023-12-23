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新北電梯補助 明年300萬

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市都更處修訂「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」，體恤年長者、身障市民爬樓梯不便，明年起提高增設電梯補助經費，從200萬元到300萬元。中和區圓通路2棟屋齡約38年的雙併老公寓，多居住60、70歲年長者，透過市府獎勵增設電梯後，回家不用再辛苦爬樓梯。

新北市2010年起推動5樓以下公寓增設電梯補助，迄今共30案，當時補助總工程經費50％，上限1000萬；2019年再推出免審及定額補助320萬元的「電梯特快車」方案；今年再修訂相關法規，盼提升民眾申請意願。

市府表示，老舊公寓申請增設電梯，困難包括早期建築基地面積狹小，缺乏足夠空間；多數一樓住戶認為沒有需求反對，整合有難度，

中和區圓通路2棟公寓今年11月增設電梯完工，是38年雙併老公寓，多居住60、70歲年長者，社區獲得增設每部電梯工程經費補助200萬元，也取得120萬元時程獎助金，總計每部電梯獲得320萬元獎補助。林姓、王姓住戶說，年輕爬樓梯沒覺得不方便，但年齡漸長，開始感受上下樓梯的辛苦，因此積極推動整合。

新北市都更處長林炳勲表示，市府推動5樓以下公寓增設電梯，明年起透過常態性法規、免審議、定額補助協助舊公寓增設電梯，提高補助款且放寬規定，區權會同意即可申請補助；另外也提高立面修繕或結構補強經費補助上限到1500萬元。

電梯 公寓

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