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接棒父親茶園13年 茶農曾仁宗終奪得石碇包種茶特等獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供
茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供

包種茶是石碇特產，茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎，曾仁宗原本在建築公司上班，後因父親離世，不忍茶園荒廢，在13年前返鄉製茶，他說，除堅持用有機肥澆灌，製茶重點是要注意好時間跟力道。

今年石碇包種茶冬季比賽計有532點，由茶改場副研究員潘韋成等人擔任評審，潘韋成表示，特等獎茶菁品質極佳，萎凋與炒菁時間掌握良好，茶湯花香濃郁，滋味鮮甜富活性，具備在地冬茶特色。良好茶園管理是生產好茶樹茶菁的基本門檻，加工技術更是關鍵，在眾多茶品中最佳脫穎而出，實至名歸。

曾仁宗是翡翠茶園第六代茶農，製茶經驗13年，茶園面積有1公頃，茶產量1年約1千台斤，多以自產自銷為主，除了產製包種茶還有蜜香紅茶。

曾仁宗表示，從小在家中協助製茶，原在台北建築公司工作，一開始只是在旁看著父親每日辛苦的製茶，沒有把返鄉接棒設為人生目標，後來父親離世，不忍辛苦經營的茶園荒廢，也懷念與父親製茶時的記憶及哪些在茶園長大的日子，婚後毅然決定回鄉承接家中製茶工作，延續家族世代製茶技術。

曾仁宗除了積極向長輩請益外，也取得茶葉品評師及丙級製茶證照，茶園管理上堅持施用有機肥，以天然日光日曬萎凋，加上今年氣候佳，採收的茶菁蟲害少且成熟度適中，製茶期間也隨時觀察茶菁走水狀況以及注意浪菁的時間與力道，才能做出好茶。

石碇區農會理事長陳金財表示，包種茶具花香，外觀條索緊結墨綠，茶湯蜜綠至蜜黃，湯色透亮，喉韻無窮。寒冷冬天喝包種茶暖身，茶量約茶壺空間3分滿，可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，注水溫度約90度，茶泡1分鐘就可以倒出飲用，即可品嚐包種茶的「香、濃、醇、韻、美」。

茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供
茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供
茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供
茶農曾仁宗拿下今年「石碇區冬季包種茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供

茶葉 建築

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