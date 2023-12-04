淡水在地企業回饋社會 捐贈復康巴士助身障者

為了幫助身障機構新北市愛維養護中心改善車輛設備，在新北市議員陳家琪媒合下，由位於淡水義山的在地企業歐立諾有限公司捐贈一部中型復康巴士，在今(4)日舉辦捐贈義式，新北市副市長陳純敬、新北市社會局長李美珍及市議員陳家琪，歐立諾有限公司創辦人黃立德，立委洪孟楷一同出席參與，見證這一份企業愛心回饋社會。

施比受更有福，在捐贈儀式的今天更是，歐立諾有限公司創辦人黃立德的生日，在這一天把這一份大禮送出回饋社會成為愛心，相當可貴。

歐立諾有限公司成立於2008年，公司位於淡海新市鎮內，佔地9千餘坪，是國內專注於配電變壓器生產製造工廠。公司擁有最先進之生產設備及精密準確之檢測儀器，秉持『品質保證、精益求精』之經營理念，不斷致力於各種特殊變壓器的研發，以提供客戶高品質產品。

新北市議員陳家琪表示，歐立諾有限公司創辦人行事低調，熱心公益，長期贊助全國基層棒球不遺餘力，這次經由陳家琪議員居中牽線，輾轉得知新北市愛維養護中心位於八里區觀音山半山腰，地處偏遠，交通不便，既有中型復康巴士車齡老舊且經常發生故障，但因車價成本高昂，遲遲無法進行汰換，本著回饋社會精神，決定以公司名義捐贈1輛價值392萬的中型復康巴士予新北市政府，嘉惠公設民營身障機構住民。

新北市副市長陳純敬表示，近年來許多經營多年的身障機構設備逐漸老舊，尤其是中型復康巴士亟需進行汰換，但因成本高昂，遲遲無法解決，在此代表侯友宜市長特別感謝歐立諾有限公司響應新北市好日子大平台，捐贈1輛中型復康巴士給新北市愛維養護中心，改善中心交通載送條件，也期待透過此次捐贈達到拋磚引玉的效果，吸納更多愛的力量，產生善的循環。

社會局局長李美珍表示，新北市好日子大平台感謝民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持力量，期待更多人對身心障礙領域有更多的認識，讓新北市成為身心障礙者的堅實後盾。