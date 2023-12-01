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板橋浮洲「自來水難民」又遇大火 議員心痛：才質詢完

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
昨晚浮洲鐵皮工廠發生火警，現場燃燒大量汽車改裝易燃材料及多部汽車，燃燒面積約400平方公尺。圖／黃淑君提供
昨晚浮洲鐵皮工廠發生火警，現場燃燒大量汽車改裝易燃材料及多部汽車，燃燒面積約400平方公尺。圖／黃淑君提供

新北市板橋浮洲地區有近千戶工廠和住家，長期沒有幹管，導致當地沒有自來水，千戶居民只有1支消防栓，市議員黃淑君昨才在議會要求水利局不可忽視居民的居住安全，沒想到昨晚浮洲鐵皮工廠就發生大火，消防員為了滅火，找來14台水車。黃說，「數十年來浮洲難有建樹，皆卡都市計畫，苦的是浮洲的鄉親都沒有自來水⋯剛質詢完，又出意外」。

黃淑君昨天在議會審預算時，針對板橋無自來水地區改善計畫，詢問水利局長宋德仁「明年度執行重點在哪？」宋德仁表示，這主要是自來水管延管的部分，按照規定，居民可以申請「延管」，沒有什麼特別重點執行區域，大家都可以來申請。

黃淑君說，浮洲地區礙於區段徵收，長期以來被漠視，自來水管長期配置不足，多年前發生過工廠內沒有其他物品還是起火，鄰近住宅區又沒有相關的預留管線，導致消防員在打火時，只能抽湳仔溝的水，但湳仔溝若遇旱期，水位低，根本抽不到水，當地甚至連幹管都沒有，住戶也無法申請延管補助，盼新北市府絕對不可忽視浮洲的居住安全。

宋德仁說，自來水管延管一定要有管線，由住戶提出延管的補助，至於幹管部分，就需要由自來水公司來會勘看有沒有可能，再由自來水公司去布管線，會再找自來水公司研議，也承諾一個月提供相關檢討報告。

不過，昨晚浮洲鐵皮工廠發生火警，現場燃燒大量汽車改裝易燃材料及多部汽車，燃燒面積約400平方公尺，經消防員搶救，所幸無延燒也無人員受困傷亡。黃淑君說，因為該區僅1支消防栓，找來14台水車，拉很長的水線才有水，數十年來浮洲難有建樹，皆卡都市計畫，苦的是浮洲的鄉親這些年都沒有水，剛質詢完又出意外，已有苦說不出，真的很心痛。

消防員 都市計畫 水利局 區段徵收

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