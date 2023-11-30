民代質疑財產作價執行率低 新北：因容積代金現金流多

新北市議會今下午審查總預算審查二讀會，民進黨議員提動議，要求刪除市有不動產作價投資公共建設用地基金預算，質疑每年編列20億預算，近兩年決算數卻僅3.5億、6.7億，執行率不彰，恐有浮報編列問題。新北市財政局長陳榮貴表示，這幾年決算數較低，是因容積代金現金流較多，因此可以相互調度，仍盼議會支持該預算，避免市府需要賣地、舉債。

新北市議會審查總預算，其中審查至財政局歲入「財產作價」部分，民進黨團提案指出，近兩年執行情形均未達4成，提案要求核實編列、減列13億5550萬。總召鄭宇恩指出，市府每年都以重大建設為由，編列20億的財產作價歲入，但連兩年執行率未達4成。

鄭指出，2022年預算數12億5141萬9500元，實現數為3億5123萬4900元，執行率為28.07%；2023年為18億5100萬元，但據財政局今年10月份會計月報，截至10月31日止累積實現數為6億7434萬3723元，執行率36.38%。

議員邱婷蔚也表示，數字會說話，財政局編列的預算數與決算數不符合比例，明顯有浮編預算的疑慮，且以今年編列18.5億到10月底還剩下11億多，如此彈性的剩餘預算，顯示財政局想花哪裡就花哪裡；議員黃淑君也說，財政局不應這樣亂編，建設預算應回到本預算，而非浮編。

鄭宇恩強調，明年度新北市公共建設用地基金收入有236億餘元、各項重大建設支出215億餘元，來源用途相抵後還剩21億餘元，根本不會影響任何重大建設的推動，批評陳是危言聳聽。