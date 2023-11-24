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配合汐止消防隊改建遷候車亭 民眾等車視線更好

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止消防分隊就要進行拆除重建，候車亭將移到前方人行道上，視線變好等公車會更方便。 圖／觀天下有線電視提供
汐止消防分隊就要進行拆除重建，候車亭將移到前方人行道上，視線變好等公車會更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止消防分隊就要進行拆除重建，為了讓工程好施作，緊鄰的公車候車亭也將配合遷移，再加上原本位置太裡面，坐在候車亭裡看不到公車來，很不方便，所以，最近也在施工改善，這次候車亭將移到前方人行道上，視線變好等公車會更方便。

汐止消防分隊目前四周都己經圍上鐵圍籬，等著要拆除改建，而緊鄰的汐止公園站的公車候車亭，到時候也要配合遷移到往前靠近警分局前方的人行道上，讓接下來的施工更方便，而全新的候車亭己經個上個月進場施作。

原本的候車亭還有一個問題，民眾說位置太靠近裡面，所以，幾乎都要站出去等車，不然看不到公車，就連長輩都會站在馬路上等公車，因為，要看公車來了沒，而坐在裡面經常看不到公車來，實在很不方便，希望能夠改善。

新北市議員白珮茹表示，因為配合汐止消防隊的改建，原本在基地內的候車亭，就必須要往靠近分局移動，也很感謝汐止警分局的配合，讓整個候車亭的遷移可以更順利，同時因為腹地有限，用交通局公版尺寸的候車亭，會比較縮小，但全新的候車亭還是給民眾等公車有一個遮風避雨的地方，也讓汐止消防隊改建能順利進行。

公車 汐止 人行道

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