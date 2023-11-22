季節限定美景 新北石門區白芒花隨風浪漫擺盪

秋冬季限定版美景芒花隨風搖曳，現在在北海岸也看得到，在石門區北17、北19及北19-1線道農地旁，有許多的芒草現在正在開花中，隨著地形地貌生長，延伸上山，為翠綠的山景點綴出不同的風景層次。不過芒草正值抽穗開花，若想要看到芒花像白雪隨風飄落的畫面則是還要再等到下個月。

出磺口農場陳國志說，沿著青山瀑布一路到百年梯田都有芒花分佈，而出磺口農場的附近也有一片芒草傍溪而生相當優美，為此農場也將趁著芒花季推出限定版的芒草編織活動，讓限定版的芒花美景不只是可以拍照留念，還可以做成紀念品。

出磺口農場陳國志再指出，不難發現，近年來石門山區的芒草有越來越少的現象，這也是因為山區的梯田有越來越多的農友開始復耕，隨著整地芒草的生長與分佈也就越來越少，因此想要欣賞這個季節限定版的美景可要把握機會，11月底到12月正是到石門賞芒花的好季節。