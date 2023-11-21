負面形象掰！新北這1區預售屋連4季奪冠 房仲：大台北通勤族移入

新北市三重因有二重重劃區、仁義重劃區、都廳大院、晴空大地等大型開發案，2021年第三季起至今年第三季共有63個建案、1萬4307戶預售，蟬聯四季預售輛奪冠。房仲業者則表示，三重捷運、聯外橋樑路往到位，未來還有北環段可期。但重劃區將可預見人口移入產生更多就學需求，政府可提早因應。

新北市地政局今發布第三季預售屋實價登錄共4192件，總成交金額759.9億元，其中三重區申報件數980件、成交總金額203.3億元為全市之冠，且已連續四季奪冠。

新北市議員王威元表示，由於以上開發案可預期三重成為預售交易量最多區域，認為三重鄰近北市，除去以往負面形象，是到北市上班的最佳住處，且偉大城市都有貫穿城市的母親河如淡水河，河岸第一排預售價達70萬元。他認為三蘆區還有蘆洲南北側開發案，現階段仍有2千多廠房，政府應多規劃產專區，另外住宅應提高容積率，以更多的房屋供給壓制房屋不斷漲價。

議員顏蔚慈則說，新北三重預售屋連四季奪冠，重劃區房市交易熱絡表示民眾對都市更新強勢需求，因此市府更需加強未來公益設施及公共服務，特別是交通與友善環境。此外，顏蔚慈更提醒，面對預售屋消費爭議，市府也應積極協助消費者以維護市民權益。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以整個大台北生活圈而言，可看到北市房屋單價總價都較高，過往北縣名稱給人落差感，但升格後硬體捷運、大型公園建設都到位，因此吸引通勤族往三重移入。而未來預期人口移入將使更多學校變成額滿學校，政府可提前因應未來就學需求。

永慶房屋研展中心副理陳金萍則說，三重現有三蘆線、機捷，未來還有北環段，連北市橋梁包括台北、忠孝、重陽、新北四橋，交通機能完整，且平均地權條例上路後房市炒作減緩，觀察交易量可顯示的確都是自住需求者較多，長期置產結果可讓三重房市回歸正常供需。