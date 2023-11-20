藍綠議員齊轟興櫃案6大缺失 悠遊卡：沒有上市上櫃計畫

前台北市長柯文哲卸任前批准悠遊卡公司興櫃，引起爭議，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告也點出悠遊卡公司興櫃案六大缺失，包括籌畫過程未按商業慣例提出興櫃、前董座任期內無法完成仍執意推動等，藍綠議員齊轟，前朝市府在沒有完整具體計畫書狀況下，拍板興櫃，質疑柯市府是否有人謀不贓，要求市府不會讓悠遊卡進一步上市櫃，維持公益性功能。

柳采薇表示，前朝市府在看守時期沒有具體募資計畫，就拍板讓悠遊卡公司興櫃，悠遊卡具有公益性，而且使用非常廣泛，包含學籍資料、個人資料、使用消費習慣等都在裡面，因為民眾相信台北市政府對悠遊卡掌握度是非常高的。

柳采薇痛批，悠遊卡已是「全民資產」，但前市長柯文哲卻將「全民資產」在沒有完整決策過程情況下，又是在選前兩天拍版，背後決定目的是否有「人謀不贓」不可告人的利益，要求市府調查報告應更加完整調查清楚。

林延鳳指出，悠遊卡時任董事長陳亭如向柯市府報告興櫃案時，竟能將市府38.43%的持股吹牛成74%，質疑柯市府，「不知是無能判斷，還是有意忽略」，而柯文哲9月21日拍板讓悠遊卡興櫃，該公司竟在11月才提出投資計畫書，根本是「先射箭再畫靶」。

林延鳳要求，蔣萬安具體承諾未來不會讓悠遊卡進一步上市櫃，讓悠遊卡公司維持公益性功能，同時該案凸顯悠遊卡母公司，悠遊卡投控根本疊床架屋、已無存在必要，應可解散。

市長蔣萬安表示，調查報告中發現，當初討論決策過程不是那麼周延，未來捷運公司也擬定相關機制優先確保市民需求；交通局長謝銘鴻補充，調查瞭解，當初是外面市場有一些興櫃、籌劃案例，但後來發現悠遊卡公司籌資目的沒有達到當初預期，財務企劃書、因應企劃書也都沒有寫清楚。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，目前資金沒有需求也沒有重大要改變併購，暫時沒有上市、上櫃計畫，至於為何成立悠遊卡投控公司，則是金管會要求，轉投資業務不歸金管會所管。