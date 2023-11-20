新北小巨蛋 有望年底公告招商

新北板橋第二運動場已逾40年歷史，建物老舊難以再利用，市府規畫改建為可容納萬人的「新北小巨蛋」，先前已通過可行性評估，預計24日舉行招商前徵審會議，確認招商文件後，年底就可公告上網。地方要求未來完工後，要免費開放給里民使用。

板橋第二運動場位於板橋區民權路、公館街交叉口，緊鄰新板特區、府中商圈與林家花園等，是人口密集、交通便利的商業熱區，場內含標準跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，2017年救國團租約到後，本來要以ROT形式改造，因建物老舊廠商興趣缺缺流標作收，市府決定報廢拆除，改採BOT方式引入民間資源重建。

市府規畫主場館提供國際賽事場地，包括籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動等；也參照北市大巨蛋等單位營運經驗，希望滿足體育、藝文及娛樂等多功能需求，解決新北展演場地不足問題。

新北市體育處長洪玉玲說，板二體育場基地面積4萬5448平方公尺，總開發經費約150億元，本業多功能場館主體及附屬設施約85億元，附屬事業約65億元；招商條件許可年限50年，預估權利金及土地租金25億元，並設計超額加收權利金機制。

市議員黃淑君指出，國內有150億資本的廠商不多，可能變相圖利某些財團，且市府允許業者拿土地融資，為何不是市府融資來做？她憂心廠商若要拚回本，商業設施勢必占50％以上，可能排擠在地民眾使用需求。

板橋社後里長莊晉貴表示，板二現況真的很老舊，救國團退出後，管理困難，衍生環境、治安問題，地方樂見市府整體開發；社後地區綠地不多，板二是許多附近居民的重要的休閒運動場所，相關設施完工後，要開放給在地里民免費使用。

中華民國籃球協會副秘書長張承中說，新北市符合國際賽事認證的只有新莊體育館，多數賽事選擇到北市和平館舉行，新北若能夠再興建一處體育館供國際賽事使用，體育圈樂見其成。