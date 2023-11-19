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台北大巨蛋啟用了 新北小巨蛋有望年底前公告招商

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋第二運動場BOT案，預計年底招商，地方盼居民使用能不受限。記者葉德正／攝影
板橋第二運動場BOT案，預計年底招商，地方盼居民使用能不受限。記者葉德正／攝影

新北板橋第二運動場已逾40年歷史，建物老舊難以再利用。新北市府規畫現址打造可容納萬人以上的國際級綜合球場、還能舉辦演場會的「新北小巨蛋」，先前已通過可行性評估，預計24日舉行招商前徵審會議，確認招商文件後，年底就可公告上網。地方里長指出，周邊綠地少，板二是地方重要休閒場所，未來完工後，里民免費使用絕對不能少。

板橋第二運動場位於板橋區民權路、公館街交叉口，緊鄰新板特區、府中商圈與林家花園等，是人口密集、交通便利的商業熱區，場內含標準跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，2017年救國團租約到後，本來要以ROT形式改造，但都因建物老舊廠商興趣缺缺流標作收，市府決定報廢拆除，改採BOT方式引入民間資源重建。

市府規畫主場館，將可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動等國際賽事場地，另外參照北市小巨蛋等單位營運經驗，希望滿足體育、藝文及娛樂等多功能需求，解決新北展演場地不足問題。

新北市體育處長洪玉玲表示，基地面積4萬5448平方公尺，總開發經費約150億元，本業多功能場館主體及附屬設施約85億元，附屬事業則約65億元；本次招商條件許可年限50年，預估權利金及土地租金25億元，並設計超額加收權利金機制。

其中也要求戶外公共休閒空間要有有氧跑道、籃球及足球運動空間，另外提供健身中心每天的免費公益優惠時段，與主場館、社區教室公益使用次數，確保在地居民使用；由於外地到此比賽、訓練可能有住宿需求，也允許業者興建部分旅宿。

新北市議員黃淑君指出，市府要透過BOT方式招商她沒有意見，但國內有150億資本的廠商並不多，可能變相圖利某些財團，且市府允許業者拿土地融資，那為何不新北自己融資來做？

黃淑君也說，廠商如果要回本，勢必商業設施會占50％以上，可能排擠在地民眾使用需求，相關人行步道、綠地空間都要有規畫，附近居民想要使用還要收費恐失原意。

板橋社後里長莊晉貴表示，板二現況真的很老舊，救國團退出後，管理困難，衍生環境、治安問題，地方樂見市府透過BOT等形式整體開發，但社後地區綠地不多，板二是許多附近居民的重要的休閒運動場所，相關設施完工後，都該開放給在地里民免費使用。

體育處長洪玉玲強調，民眾的跑道、足球、籃球、運動中心等需求，都會在合約中載明，如果沒有相關規畫，設計都不會過，請大家安心。

中華民國籃球協會副秘書長張承中表示，新北市目前符合國際賽事認證的只有新莊體育館，大多賽事多選擇到北市和平館舉行，新北若能夠再興建一處體育館提供國際賽事使用，他們樂觀其成。

「場館難找」張承中說，為了舉辦明年2他們將舉行亞洲盃，談場地確實談得很辛苦，未來新北場地搭配企業認養等措施，也能夠帶動新北籃球運動風氣。

板橋第二運動場BOT案，預計年底招商。記者葉德正／攝影
板橋第二運動場BOT案，預計年底招商。記者葉德正／攝影

運動 體育 小巨蛋

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