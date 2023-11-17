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憂台北進入「大巨蛋時代」衝擊生活 居民哀嘆：我的家園該怎辦？

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憂台北進入「大巨蛋時代」衝擊生活 居民哀嘆：我的家園該怎辦？

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣／台北即時報導
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照片

台北大巨蛋明將辦萬人測試賽，未來還會有ＳＯＧＯ、電影院等進駐商場，也可能辦演唱會，將帶來大批觀光人潮，但地方卻憂心，交通、居住環境會造成巨大衝擊。當地里長、居民直言，現在進入「大巨蛋時代」，但居住品質必定走下坡，感嘆「我的家園該怎辦？」

台北大巨蛋位處信義區新仁里，里長吳建德認為，在松菸開幕、商辦進駐以前，居民都能在路邊停車，現在無論是假日或平日都沒得停，遊客、上班族看見老舊社區內有空地就會停車，因為是私人土地也無法可管。

「現在進入大巨蛋時代，這個里就從鄉下轉變為都市」，吳建德指出，松菸的人潮當地居民就已經吃不消，大巨蛋大概是松菸5倍，大巨蛋要壓力測試，居民也在壓力測試，人引進後一定會四處外溢，新仁里道路規畫都是8米巷以下，道路容量絕對不足。

吳建德指出，除了松山文創園區，還有商場進駐，鐵道博物館也要完成，但房價上漲有限，雖然人潮多了，一樓的租金會往上漲，但居住品質必定會走下坡。

吳建德憂心，新仁里會成為下個饒河夜市或臨江街夜市，他解釋，一開始這些地方都不是市集，是慢慢開始有人做生意，最後被規畫為夜市，攤販在1樓做生意，公寓內都沒有住人，因為生活環境愈來愈差，當初師大夜市的居民會反彈就是如此。

現在私人土地上擺放很多花盆，不然遊客來就停上去，現在就擺著讓他們無法停，沒辦法論法令就擺花盆，住戶也會相挺，住戶跟遊客之間的爭議未來會愈來愈多。

吳建德提到，這幾年也有人想租1樓店面開燒烤、熱炒店，也是靠居民團結連署、開公聽會表達不歡迎後來才改成其他店面。這些年來社區生活正在發生質變，以後會變怎麼樣也不知道，但是能改變的、能做的一定會去努力，希望新仁里這個社區可以成為一個鬧中取靜的地方，對原始住民才是最有利的。

里民陳先生表示，前市長郝龍斌同意要蓋大巨蛋後，自己就樂觀其成，也坦言必定會帶來某種程度衝擊，例如比賽時，家人返家會遇塞車或交通管制。不只大巨蛋地下連通道可疏散人潮，地面也需要，否則摩肩接踵，如何疏散人潮、加速流動？因此希望市府可將周邊道路如基隆路、忠孝東路等處的斑馬線寬度擴大兩、三倍。

里民婁先生認為，目前尚未感受到衝擊，畢竟11月18日才試營運，在這之前談得都是空話，一切都還是未知數。也有人認同，試營運後才知道衝擊，可以確定的是本來就不便的交通，之後一定會更不便。

其他人也說，現在要停車至鄰近松山高中地下停車場都已經停不進去，未來大巨蛋營運後，可預期的是交通只會更不好。至於大巨蛋或許對外圍人士是好事，對居民不會是好事，因為自己居住在此而非生意人，當然不希望這麼多人到來。

大巨蛋 饒河夜市 松菸

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