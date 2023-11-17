獨╱台北大巨蛋啟用 台韓港三地天王天后、天團準備「攻蛋」

歷經32年期盼，台北大巨蛋明天將辦萬人測試賽，雖然還未正式營運，但棒球、娛樂、觀光產業已摩拳擦掌，旅遊業者盼大巨蛋超越台北101，成為台灣觀光新亮點地標；體育界已有國際頂尖賽事，包括經典賽、12強、大聯盟賽事等陸續探詢，大巨蛋的演唱會經濟也被期待可望超越高雄。

據了解，娛樂界包括國內外頂尖藝人包括五月天、周杰倫、張惠妹、劉德華、張學友，還有韓國K-POP頂尖團體如Blackpink等籌辦韓團演唱會的娛樂公司，都有透過管道問「攻蛋」事宜。

大巨蛋是全台唯一一座四萬人的室內場地，成為頂尖藝人開超大型演唱會最佳場地，其中五月天頻頻被網友點名成為第一個攻蛋樂團，相信音樂也表示，若大巨蛋完成後有合適演出條件，有機會也滿期待的。

不過，北市府仍希望開幕後前3個月都以體育賽事為主，棒協已詢問明年的12強在4萬席大巨蛋舉辦的可能性，甚至明年3月，日本職棒中央聯盟建軍90周年讀賣巨人隊的邀請賽，幾乎已確定在大巨蛋舉辦，到時傳奇球星王貞治等大咖都會來。

市府高層透露，MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen等先前有看大巨蛋場地，評語幾乎都是這個球場「Amazing」，不會受到天候影響，可以降低球賽舉辦的風險，對台灣來說是新的里程碑，終於有1顆可以舉辦國際最高等級比賽的場地。

另外，世界棒球經典賽總裁Jim Small先前也有來拜會市長蔣萬安，稱讚台北大巨蛋場地，北市府高層說，民眾到紐約會想去看時代廣場、到巴黎看凱旋門、東京看東京鐵塔，台北大巨蛋的價值應該是台北市、台灣在台北101之後，台北市最重要的建築地標，想到台北市就會想到大巨蛋。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁認為，希望大巨蛋的觀光元素能為台灣旅遊業帶來新亮點，尤其疫情之後，國際觀光客未完全回流，盼中央與地方合作到全世界推廣，找到世界有名的歌手，讓大巨蛋演唱會經濟成為新的觀光賣點。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，大巨蛋的重點不是在建築，大巨蛋重點應該是裡面裝什麼，如果裝的是很厲害的Blackpink等韓團、日本天團、五月天等，絕對可以帶來國內外觀光人潮。

台北流行音樂中心執行長梁序倫說，台北大巨蛋與小巨蛋、北流等容留數不同，客群不會排擠，尤其小巨蛋、北流檔期每周都預定滿檔，若五月天在大巨蛋辦演唱會，因觀眾席夠多，只要舉辦幾場，不需像小巨蛋加開，反而是好事。

北市體育局長王泓翔表示，台北大巨蛋位於市中心也是全世界獨一無二，尤其周邊有國父紀念館、松菸、信義、東區商圈等，地理位置優勢，讓大巨蛋相較其他國際大城市的巨蛋球場，交通更具便利性。尤其北市府定位的大巨蛋，兼具體育、文化、產業發展，希望能成為串連產業與文化發展的重要地標。

觀光傳播局長王秋冬表示，大巨蛋周邊飯店也很齊全，未來會規畫國內外觀光客的二日、三日遊行程，甚至比照雪梨歌劇院推出付費導覽遊程，讓大巨蛋除了看球賽、演唱會之外，也能成為台北市必遊的觀光景點，帶動台灣、台北市的觀光經濟。甚至世界知名台北一零一跨年，未來加入大巨蛋光雕，也將成為台北跨年新亮點。

市府發言人殷瑋表示，市長蔣萬安跟市民朋友一樣，期待大巨蛋可以成為台北市、台灣甚至全亞洲的棒球地標與國際級的體育賽事場地。未來也期待在符合相關規定的前提下，為周邊居民及北市帶來更多產業、觀光、會展、文化等不同面向的可能性。