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環狀線板橋站增YouBike2.0大站 這些時間點明起禁騎自行車

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
環狀線板橋站5號出口旁空地新增大型YouBike2.0租借站，共99車柱。圖／新北交通局提供
環狀線板橋站5號出口旁空地新增大型YouBike2.0租借站，共99車柱。圖／新北交通局提供

2023新北歡樂耶誕城將於明開城，環狀線板橋站5號出口旁空地，明天上午10點將啟用大型YouBike2.0租借站，共計有99車柱，並備好至少500輛YouBike2.0車輛，微笑單車公司將派遣調度人力進駐，以即時調補車輛。交通局提醒，市府周邊人行道明起至明年1月1日，每日下午4點至晚間11點禁止騎乘自行車，請改以牽引通行或改走外側車道。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，捷運板橋站1號出口YouBike租借站，因配合公車站上下乘客，歡樂耶誕城活動期間暫停營運；市民廣場旁的YouBike新站路站及新府路站在平日下午3點至晚間11點暫停借還車，12月9、10日演唱會期間，則提早自中午12點起至晚間11點止暫停借還；府中站3號出口站則於假日下午3點至晚間11點止暫停車輛借還。

吳政諺說，為讓民眾借還YouBike更方便，今年新增環狀線板橋站5號出口YouBike2.0大型租賃站，共99車柱，並備好至少500輛2.0車輛，以即時調度，民眾可透過手機下載YouBike APP搜尋，即可知道場站位置與車輛數等資訊。

交通局提醒，市民廣場人潮眾多，市府周邊人行道於自明天起至明年1月1日每日下午4點至晚間11點禁止騎乘自行車，請改以牽引通行或改走外側車道。

環狀線板橋站5號出口旁空地，明天上午10點將啟用大型YouBike2.0租借站，共計有99車柱。圖／新北交通局提供
環狀線板橋站5號出口旁空地，明天上午10點將啟用大型YouBike2.0租借站，共計有99車柱。圖／新北交通局提供

YouBike 人行道 自行車 歡樂耶誕城

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