轉型減碳成趨勢 新北辦技術媒合工作坊助企業解決困境

為達到2050年淨零碳目標，新北市經發局今舉辦「新北產業淨零減碳技術媒合工作坊」，攜手北台8縣市已展開減碳的企業，邀請專家學者以成本效益、數據應用及碳盤查實作3大主題，協助企業對症下藥，解決面臨的減碳技術障礙問題。

經發局統計，目前企業面對的困境，包含希望政府協助輔導碳排熱點抓取及用電策略規畫，提供專家輔導淨零轉型、協助相關設備汰舊換新、協助引入智慧工廠管理系統等問題。

從事電子製造業的宸言科技有限公司表示，公司在2009年成立，主要生產電路板，現在要出口到歐美國家，都會實施碳關稅政策，如今設備汰舊換新跟引進更新更好的技術，是公司現階段碰到的課題跟障礙。

宸言科技指出，現階段廠房設備老舊，無法減少碳排放量，也沒有盤查製造時產生多少碳，希望能透過轉型、引進新設備，達到減碳的成效，也才能做到「碳盤查」。

經發局長何怡明表示，6月15日啟動新北減碳四部曲，包含成立新北碳健檢中心、新北市綠色能源媒合會、產業淨零論壇，包含今天的減碳技術媒合工作坊，協助企業制定減碳策略，降低碳焦慮，並幫助找到最適合的節電、儲能、太陽光電及能源補助設備。

何怡明說，這次以「提問式報名」的方式，讓已展開減碳的企業先提出面臨的技術障礙，再以「能源硬體導入成本效益分析」、「EMS能效提升數據應用」及「企業永續發展策略及碳盤查實作」三大技術主題，把企業問題分類，讓專家學者與企業分享深化淨零技術，找到解決方案。