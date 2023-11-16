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新北空鄰達222鄰 里長：還有3、4戶設籍電桿

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北分為1032里、2萬2381鄰，不過有議員發現今年統計至9月，「空鄰」數竟達222鄰，也有里長說，里內有3、4戶設籍電線桿上。示意圖／記者張曼蘋攝影
新北分為1032里、2萬2381鄰，不過有議員發現今年統計至9月，「空鄰」數竟達222鄰，也有里長說，里內有3、4戶設籍電線桿上。示意圖／記者張曼蘋攝影

新北市有403萬人，分為1032里、2萬2381鄰，有議員發現今年統計至9月，「空鄰」數竟高達222鄰，也導致大小里差異及分配不公問題，呼籲市府重新檢討。有里長表示，里內有十多戶沒人住，還有3、4戶重劃後設籍的門號已成電線桿，造成里長的困擾。

空鄰是指有門牌但無人設籍，甚至無門牌。市議員黃淑君說，2021年通過里鄰編組調整自治條例，希望重新檢討鄰里分配，條例公布至今，市府以「選舉業務」為由推遲，統計至今年9月空鄰數達222鄰，相較2011年空鄰數174鄰，增加48鄰。

黃淑君表示，新北大小里差異極大，許多福利以里為單位發放，對大里不公平。她舉例，新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例，提撥殯葬各項服務收費總收入的12%為地方回饋金，板橋周邊共11里接受一樣的回饋金額，大小里規模差異大，衍生民怨。

板橋區中正里長林煌益也說，光是里內就有十幾戶沒有人住，還有3、4戶是設籍在電線桿上，江翠重劃區經過土地重劃，許多戶籍沒有人處理，出現諸多奇怪現象。

民政局表示，無編列門牌空鄰的原因，多數是因行政區內重劃中，如新莊塭仔圳、土城暫緩發展區市地重劃二期等，也有因都市更新、改建中、山區人口外移，或預留日後行政區域調整用、中央規畫社會住宅區等因素，才形成空鄰。

民政局說明，業務並無因選舉停擺，預計明年上半年辦理地方說明會及提報里編組調整方案，下半年提請市議會審議，2025年12月完成里的編組或調整公告，2026年7月正式實施。

民政局指出，升格後已大幅提升各里可運用里基層經費，除了每年里基層工作經費60萬元，並依人口級距，每里每年至少有5萬至40萬元可辦研習及節慶活動，大小里已有差異，殯葬回饋金正研議修正中。

門牌

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