新中正橋18日可雙向通車 舊橋啟動拆除作業

連接北市中正區與新北永和區的中正橋於2019年5月施工，歷時4年半，新橋於11月18日雙向通車，往新北方向舊橋位址會配合施作新橋橋台結構基礎及舊橋拆除等作業，後續將進行新北往台北方向施工，預計2024年8月竣工。

北市新工處表示，今年國慶連假期間，即把舊橋3車道中的2車道改道走新橋，保留舊橋1車道往永和方向通行，以便施作新舊橋結構重疊部分，目前新橋結構作業近完成，11月18日起，所有往新北方向的車輛可全部改道行駛新橋。

新工處工務科長蕭志龍指出，10月8日可行駛新橋後，因用路人較不熟悉新橋標示牌面及行車動線而有所遲疑，在增加引導指示牌面及路面標線後，已改善遲疑狀況，往新北市永和區汽、機車皆已行駛橋上混合車道，避免與往新北環快及堤外道路交織。

蕭志龍說，11月18日預計開放新橋3車道，所有往新北市通行車輛全面行駛新橋，由新北市往台北方向的行車動線，仍維持不變採原橋通行。

新工處提醒，16日0時至5時台北端上橋處進行門型架吊裝作業，施工期間將封閉新橋上橋處全線車道，舊橋1車道及水源快速道路銜接中正橋往永和匝道維持通行，台北端平面道路行經中正橋通往新北環快及堤外道路的用路人，改走文化路等替代道路。

而16日23時至17日6時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行與新橋銜接之瀝青混凝土刨鋪與標線繪製作業。17日23時至18日12時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行交通維持標線繪製及相關設施補強設置作業。

新工處表示，進行舊橋拆除作業時，仍須配合進行水源快速道路交維管制，可能會造成鄰近居民的不便，也感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持。