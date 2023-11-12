快訊

投信上周連15買台股 加碼的這檔讓投資人最開心

別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

控制血糖理想零食！專家：升糖指數低、纖維量高還含健康脂肪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新中正橋18日可雙向通車 舊橋啟動拆除作業

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
連接台北市中正區與新北市永和區的新中正橋即將完工通車，舊橋也要進入拆除階段。圖／北市新工處提供
連接台北市中正區與新北市永和區的新中正橋即將完工通車，舊橋也要進入拆除階段。圖／北市新工處提供

連接北市中正區與新北永和區的中正橋於2019年5月施工，歷時4年半，新橋於11月18日雙向通車，往新北方向舊橋位址會配合施作新橋橋台結構基礎及舊橋拆除等作業，後續將進行新北往台北方向施工，預計2024年8月竣工。

北市新工處表示，今年國慶連假期間，即把舊橋3車道中的2車道改道走新橋，保留舊橋1車道往永和方向通行，以便施作新舊橋結構重疊部分，目前新橋結構作業近完成，11月18日起，所有往新北方向的車輛可全部改道行駛新橋。

新工處工務科長蕭志龍指出，10月8日可行駛新橋後，因用路人較不熟悉新橋標示牌面及行車動線而有所遲疑，在增加引導指示牌面及路面標線後，已改善遲疑狀況，往新北市永和區汽、機車皆已行駛橋上混合車道，避免與往新北環快及堤外道路交織。

蕭志龍說，11月18日預計開放新橋3車道，所有往新北市通行車輛全面行駛新橋，由新北市往台北方向的行車動線，仍維持不變採原橋通行。

新工處提醒，16日0時至5時台北端上橋處進行門型架吊裝作業，施工期間將封閉新橋上橋處全線車道，舊橋1車道及水源快速道路銜接中正橋往永和匝道維持通行，台北端平面道路行經中正橋通往新北環快及堤外道路的用路人，改走文化路等替代道路。

而16日23時至17日6時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行與新橋銜接之瀝青混凝土刨鋪與標線繪製作業。17日23時至18日12時，封閉新橋台北往新北方向最內側一車道，進行交通維持標線繪製及相關設施補強設置作業。

新工處表示，進行舊橋拆除作業時，仍須配合進行水源快速道路交維管制，可能會造成鄰近居民的不便，也感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持。

車道 永和

延伸閱讀

新北攜手慈濟 目標拚3年後培訓1.4萬名防災士

新北男自學種大麻 警追查來源竟是研究生

集結各局處、社區大學開課資訊 新北學習型網站今啟用

警報器大作淡水民宅竄火煙 新北消防馳援2嗆傷…起火原因待查

相關新聞

市府覓塭仔圳打造共生宅 地方憂三重銀新未來城消失

長照綜合園區「三重銀新未來城」都市計畫案件仍卡在中央，新北市府目前再覓新泰塭仔圳1.8公頃社福用地，規畫結合銀髮住宅、長...

新中正橋18日可雙向通車 舊橋啟動拆除作業

連接北市中正區與新北永和區的中正橋於2019年5月施工，歷時4年半，新橋於11月18日雙向通車，往新北方向舊橋位址會配合...

碧潭社區改造展新顏 盼串起老街與水岸商圈

新北市新店的碧潭風景區是熱門景點，但遊客卻難以走近老街及周圍社區，增加地方買氣。新北城鄉局近期社區規畫師計畫輔導民眾改造...

新北攜手慈濟 目標拚3年後培訓1.4萬名防災士

世局多變，必須為大規模災害來臨做最好準備，新北市消防局、社會局、三重區公所攜手佛教慈濟慈善事業基金會、台大氣候天氣災害研...

土城編定工業區持續都更及開發 新案兼顧友善育兒環境

位於新北的土城編定工業區近年持續都更及發展，產業型態也由傳產逐漸轉變為高科技及新型態產業，其中指標案國泰人壽土城工業區都...

大台北600萬人每日生鮮蔬果要靠它 板橋果菜市場冷鏈物流中心今動工

斥資2億元的板橋果菜市場冷鏈物流中心今天動工，低溫卸貨區吞吐量可達100公噸，全日溫度維持15度C以下，減少農產品耗損，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。