平溪南山里一周三天共餐 各界捐加菜金造福銀髮族

平溪區南山里開辦共餐已經五年多，每周一，三，五中午都會開飯，一周吃三次，凡鄰近的里民都可以來享用，今(10)日為響應銀髮共餐，觀天下有線電視特別到南山里銀髮共餐據點捐贈一萬元加菜金，讓南山里的銀髮共餐可以辦得更豐盛，更長久，造福當地銀髮族。

平溪的南山里一個星期舉行三次共餐，而且對象不限本里，包括鄰近的十分，平湖，新寮等里，只要民眾有意願，都可以來南山里的銀髮共餐據點一起享用餐點，志工媽媽一手張羅所有菜色，讓大家都吃得很開心。而為回饋地方，觀天下有線電視公司團隊今天也到場捐贈加菜金，讓地方很是開心，包括平溪區區長李天民也來一起共襄盛舉。

南山里里長林再來說，現在物價都漲，辦一次共餐費用也越來越高，但好在有地方善心人士有菜出菜，有錢出錢，讓共餐就這樣持續不間斷五年過去了，也感謝今天觀天下有線電視公司也到場送加菜金，讓共餐資源更無虞。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，看到里長及社區理事長及志工們合力將銀髮共餐經營的有聲有色，照顧到地方長者，著實感到感動，今天拋磚引玉捐贈加菜金，希望長者吃得更豐盛又健康。

平溪區區長李天民表示，南山里開辦銀髮共餐已經五年，南山里打破地區性的限制，包括鄰近幾個里也都有民眾來參加，造福更多地方民眾，希望打造更健康舒適的銀髮族共餐據點。