夜市打牙祭南機場大滿貫 自治會邀民眾但稱：平日來就好

台北市夜市打牙祭邁入第14屆，今年首次招募「平民美食評鑑家」從166道夜市美食中透過網路票選出20道，而最後精選10道料理則是今天由北市副市長林奕華公布並頒將，其中，南機場夜市5項全壘打，自治會長林督欽邀請民眾來逛逛，他戲稱，「平日來就好，假日人會太多。」

166道的夜市美食網羅主食、配菜、冰品、甜食、水果等多元料理，最後決選的10道，分別自南機場夜市「章學友章魚燒」、「橘太郎爆漿雞蛋糕」、「銘鄉豬高飯」、「MUSA咖哩餅」、「洪記鹹粥」，寧夏夜市「林振櫂燒麻糬」，延三夜市「蔘源藥頭排骨」、「汕頭老牌四神湯」，士林夜市「家鄉碳烤雞排」，梧州街夜市「老三豬腳」，即可獲得5000元獎金

林奕華親自到中正萬華的夜市吃美食，她笑說，一天吃不完都要分兩天吃，更感謝每位攤商盡心做出的料理、環境整理等，投票的這15天，就有45萬人次評選，評審經過幾番掙扎和取捨，「入選20家都已相當厲害」，更期盼藉此能帶動夜市蓬勃。

擔任評審的主廚林佳蓉、陳宜芳、廖永勛說，以往多數人只會選擇家裡周遭夜市，透過此次票選活動，讓大家能跨出去，尋覓台北更多厲害美食，小吃看似簡單卻不簡單，店家也會把客人當朋友；就連他們廚藝創作來源，很多是從夜市而來。