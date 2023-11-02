公務員逃亡潮！ 議員指新北太小氣 市府：努力增加福利

新北市公務員近5年辭職人數高達682人引發熱議。新北市議員蘇泓欽指出，新北離職、調職公務人員特別多，他詢問這些人多說是「新北市府太小氣」，北市有工程獎金、道安獎金等福利，新北除了工務獎金，好像沒有什麼補助。代理市長劉和然說，跨縣市比較難免，但新北財源、人均倒數，如果要跟北市比預算永遠比較少，但他允諾在有形、無形福利都會努力增加，保障公務人員福利。

蘇泓欽說，新北市公務員逃亡潮已成為笑柄，公務員鐵返碗已經不香不好吃， 新北除工務獎金，沒有什麼補助，當然朝有補助地方去，可以去中央就去中央，他說，至少北北基不要差這麼多，這對留住人才有不良影響，至少跟各縣市交流時，可以調整一下福利政策。

人數處長林正壹說平均一年是100餘人，蘇泓欽強調，不要用數字，他講的是福利，林正壹表示，新北市離開公務員一半是到中央，中央職缺、職等比較高，有一半是返鄉侍奉長輩或考更高考試，有很多不同原因，台北市升格比較早，福利編制確實比較好一點。

林正壹說，福利有在努力，有些獎金是中央支付，地方可以做的包括幼兒園、托嬰，每天都在努力 。

劉和然說，離職調職難免有，新北財源、人均倒數，如果要跟北市比預算永遠比較少，但他允諾在有形、無形福利都會努力增加，保障公務人員福利。

蘇泓欽也呼籲議員助理應該也要有加班費，劉和然允諾反映給中央。