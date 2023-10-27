汐止同興路穿越國道工程推進第一根管冪 拚2025年完工

隨捷運汐東線及基捷話題，當地道路交通也備受關注，其中汐止社后地區因南北向聯絡道路長期不足，導致當地壅塞問題。新北工務局規畫「同興路穿越國道工程」，目前順利以一個月推進第一根管冪，將盡速加快工程，預計2025年12月底完工。

新北市議員廖先翔、白珮茹、張錦豪、周雅玲等4位今天在工務局長祝惠美陪同下，前往「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路工程」工地視察。

祝惠美指出，該工程施工要徑在於福德三路可否封閉施工，為降低對社后地區交通的脆弱度的影響，市府決定變更工法，並增加預算1.1億元及工期895天，如此才讓施工期間可維持福德三路既有通行。完工後道路總長約290公尺、寬度約28公尺，除車行地下道外也同時兼顧人行通道，人行動線上也規劃銜接可串聯至未來汐東線SB12站出入口。

祝惠美指出，長期以來汐止社后地區南北向聯絡道路不足，市府藉由將同興路從福德二路延伸，穿越福德三路及高速公路到康寧街，以分擔中興路的車流。高速公路下方採用「管冪工法」開挖，福德三路不能封閉施工，使得施工難度倍增，自2020年開工以來陸續克服交通改道、地盤改良、高速公路擋土牆基樁切除及排除中油管線等困難。將在確保工程品質和施工安全前提下，依預定期程在2025年12月底完工。

新工處長王益翔說明，該工程地質改良成果受到國內外肯定，曾透過國際學術研討會中發表論文分享地質改良經驗，例如第11屆國際岩土力學現場監測研討（倫敦） 、2023海峽兩岸岩土工程/地工技術交流研討會及第21屆東南亞大地工程研討會。

此外，同興路穿越地下道工程扮演著「汐東捷運」先驅工程，在同興路穿越地下道工程中，已先行施作汐東捷運共構基礎工程，可大幅降低日後捷運工程整地開挖遭遇不明障礙的風險，縮減捷運高架墩柱開挖作業期程。