揮別北車迷宮 空廊昨都審過關

行人在台北車站無法直接從平面道路跨越市民大道，雖有地下街通道卻猶如走迷宮。台北捷運公司規畫在市民大道平面與高架間興建空廊，連接南側台北車站東廣場和北側捷運淡水信義線線形公園，供行人跨越。北市都市設計審議委員會昨再度審議，委員建議空廊玻璃頂蓋材質調整為具排水、抗汙、遮蔭等功能，全案修正後通過，預估2027年完工。

北捷跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋新建工程以市民大道分為南、北基地，北基地西側與台北轉運站相隔，北側以華陰街銜接捷運淡水線線形公園綠廊。南基地西側緊臨台北車站，北側由西向東分別為捷運M1出入口、國光客運與捷運M2出入口，東側則是逸仙公園國父史蹟紀念館，南側為國光客運月台車道與台北車站計程車招呼站。

申設單位說明，國光車站退場後，將打造100公尺連續型城市空廊，供行人通行，玻璃頂蓋具隔熱功能，另延續心中山線形公園綠廊夜間光環境，整合設計線形公園，通道部分照明使用投樹燈。

有委員提醒斜坡遇雨會濕滑，空廊面積大也須顧及遮蔭，提議可以屋頂花園的概念設計植栽，但要考量覆土深度。

都審會主席、都發局副局長劉美秀說，透明玻璃較輕巧，只能擋雨、不能遮蔭，「會被市民抗議」，例如捷運北門站的設計曾為玻璃材質，營運後出現透光，後續加裝格柵遮蔭。還有委員提及投樹燈會進水、潮濕，維修率恐高，建議減少使用。

劉美秀結論，該案配合國光車站遷移後再施工，申設單位於此期間，應妥善考量相關管線、空廊及通廊等結構行為做細部計畫。市民大道南側的人行空間、停車彎可再詳細規畫。台灣氣候多雨且夏天炎熱，透明頂蓋清潔是一大挑戰，建議須具備排水、抗汙、遮蔭等功能，至少調整局部材質，滿足市民遮蔭需求，也提醒使用投樹燈應留意維修率及避免夜間照明影響行人。

北捷表示，原規畫空廊建造費用約4億元，因配合市府政策調整空廊配置及範圍，納入國光客運台北站址範圍整體規畫，調整後為逾6億元。原規畫2026年完成，因配合基地範圍增加及國光客運台北站租約期限，完工估延1年。