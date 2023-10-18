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竹北再爆天坑 專家曝因這個地層結構釀禍...天坑恐一再上演

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
縣政七街建案工地內地下水位一度飆高至22.55公尺，造成昨晚發生崩塌。記者黃羿馨／攝影
縣政七街建案工地內地下水位一度飆高至22.55公尺，造成昨晚發生崩塌。記者黃羿馨／攝影

竹北昨晚再次發生天坑崩陷，土木技師解釋恐怕是因竹北的地下層與其他地方不一樣，加上竹北新建案多是高層建築，相對必須開挖更深的地下基礎，導致開挖時問題不斷，建議後續其他建案施工前必須先做好止水灌漿，或直接採取連續壁工法，否則天坑事件只會一再上演。

中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生說，昨晚縣政七街發生的第3次崩塌，原因是前2次崩塌後導致抽水機停擺，進而導致基地內水位不斷上升，又進一步將上層土壤浸泡鬆軟後，才導致地層塌陷，建議施工方立即抽水同時一邊施作止水措施。

拱祥生指出，竹北的地層十分特殊，上半部多屬軟礫石層，與林口、台中地層相似，都屬於透水性高的地層結構，因此許多建商開工後都會首先採用習慣用於軟礫石層的開挖工法「橫板條擋土」以便於施工，但竹北地層一深入超過10公尺以下，卻開始出現「泥質砂岩層」，讓不少建商施工後始料未及。

拱祥生表示，一般來說深入地底應該會出現岩盤，有些建商會拚一把想直接挖到岩盤打基礎穩定整體建築結構，卻沒想到越往下挖，開始出現更複雜的地層土壤，竹北東區的重劃區地底深處是以泥質砂岩層為主，不僅膠結不好，含水量又大，因此才會一再發生崩塌及天坑事件。

拱祥生建議，在竹北推建案的建商，應該在開挖地基前就必須做好地基整體的止水灌漿，或是直接採用連續壁工法，雖然會造成營造成本上升，但卻可避免採用習慣工法可能潛在的風險與不確定因素，也較不會引發災變進而危害公共安全。

不過就此次縣政七街天坑事件，上午經由專家勘查後，專家「面露難色」，因為現場遭遇兩難局面，既要避免地上水位上升，因此需要立即抽水，但又不能讓基地內地下水位降太快，以免引發水位差造成更大規模崩塌。對於是否影響周邊大樓結構，專家面色凝重、保守表示「目前暫時沒有立即性的危險」。

天坑 崩塌 新建案 新竹

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