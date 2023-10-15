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龔明鑫下鄉助選 喊「前瞻建設台東每人獲配9.6萬」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
2024大選逼近，民進黨今天下午在台東關山鎮舉辦第一場信賴台灣施政願景說明會。記者徐白櫻／攝影
2024大選逼近，民進黨今天下午在台東關山鎮舉辦第一場信賴台灣施政願景說明會。記者徐白櫻／攝影

民進黨今天下午在關山舉辦台東首場信賴台灣施政願景說明會，國發會主委龔明鑫下鄉助講，強調前瞻基礎建設計畫支持南迴鐵路電氣化及花東鐵路雙軌化，花東人均分配達9.6萬，遠高於第二名南投。綽號「百九」的立委參選人賴坤成踩在塑膠籃上演講，身高湊成190公分，呼籲「台東人要團結」。

距離2024大選倒數3個月，民進黨台東第1場施政說明會從關山天后宮起跑，國發會主委龔明鑫、醫師羅浚晅等人助選，齊聲推薦總統參選人賴清德、立委參選賴坤成，喊「雙賴合體、台灣大吉」。

龔明鑫指出，蔡英文總統領導下，台灣雖面臨疫情經濟成長，僅增加4350億負債，遠低於馬英九時代的1.7兆，前瞻基礎建設挹注南迴鐵路電氣化已完成，花東鐵路雙軌正進行中，單軌火車班次少，以後會變多，交通更便利；前瞻預算花東人均獲得分配為9萬6千元，第二名南投才4萬8千元，另地方創生100多個社區，台東占18個，全台縣市最多。

醫師羅浚晅說，執政成績有目共睹，選民應該要繼續支持民進黨，另外也要支持賴坤成，讓馬偕醫院升級為準醫學中心，提升台東醫療品質。

賴坤成表示，黨內初選時，對手知名度高出甚多，他既沒身分也沒地位，就像流浪漢一樣，沒有人看好他會勝出，但他用毅力獲得黨內提名，「台東人少，更要團結」，盼爭取花東快速道路，台東人需要一條沒有紅綠燈、車速可高於6、70公里的道路。

國發會主委龔明鑫下鄉助講，說明班班有冷氣、長照2.0等執政成績，強調雙賴合擊，台灣大吉、所向無敵。 記者徐白櫻／攝影
國發會主委龔明鑫下鄉助講，說明班班有冷氣、長照2.0等執政成績，強調雙賴合擊，台灣大吉、所向無敵。 記者徐白櫻／攝影
民進黨台東區域立委參選人賴坤成站上塑膠籃演講，強調這樣身高真的有190公分。記者徐白櫻／攝影
民進黨台東區域立委參選人賴坤成站上塑膠籃演講，強調這樣身高真的有190公分。記者徐白櫻／攝影

台東 賴坤成 民進黨

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