台北時裝周Logo消失、快閃店僅賺1680元 行銷設計師打問號

前衛創新、街頭塗鴉是近期開幕的台北時裝周代名詞，不過，眼尖民眾發現，以往獨特造型Logo消失，字體毫無設計，去年的設計師快閃店，竟有店面收入僅1680元，懷疑是否能帶動時尚產業。北市文化局表示，今年經過各單位討論，統一使用標準字Logo宣傳，而文化部也規劃選品店，集結多位設計師呈現，吸引民眾蒞臨購買。

2018年台北市文化局與文化部、經濟部等共同合作，催生出第一屆台北時裝周，促進時尚產業，也盼扶植台灣時裝設計師，至今已邁入第六屆。然而，策劃活動的文化局與文化部，去年鬧出主辦單位、官網、Logo各自為陣的雙胞，不料，今年則是將Logo消失、字體也僅以標準字呈現。

一位任職時裝產業的民眾說，點開官網一躍而出的竟是標準字體，原以為是網站設計考量，實際走上展場的信義區街頭確實也少了Logo，有別於國外時裝相關協會都會放置，「還是台北時裝周太年輕，需要時間完成？」

此外，培育新秀、台灣品牌拓展到國際是台北時裝周重點。但該位民眾也說，不確定國際上的能見度如何，因為台北時裝周相比各國時裝周資歷尚淺，建議先把設計師推向國際，或許能順勢帶動時裝周能見度，不過需要時間累積，台北時裝周能多徵詢有在國際官方時裝周發表的品牌視角。

北市議員何孟樺也說，曾在質詢中提及台北時裝周網站鬧雙胞，要求文化局檢討，但今年時裝周，卻直接把所有LOGO移除僅留下標準字，令人不禁質疑難道文化局是在擺爛、把時裝周當兒戲，「這些用心準備的設計師情何以堪？」

特別是在設計師快閃店活動，效益更是堪憂，何孟樺調閱2022年快閃店總收入，竟然只有18萬8875元，其中一間更僅1680元，當時為期一個多月的活動，扣掉設計師服裝運費等支出，「這樣的效益令人不忍直視。」

何孟樺認為，台北時裝周在網路宣傳之外，針對靜態展、快閃店等也該讓民眾多了解資訊並參與，不應該流於一般例行性的活動，而是以打造成台北市重要節日為目標出發。

北市文化局表示，台北時裝周歷年皆與文化部及相關單位共同合作辦理，今年經各單位討論後，為利於民眾識別整體活動，將Logo識別整合，統一使用同款標準字Logo宣傳露出，網站也統一整合於單一宣傳網站，共同行銷整體活動。

針對培育設計師品牌，文化局說，文化部規劃10月11日到29日於SOGO忠孝復興館呈現「台北時裝週選品店」 ，集結多位設計師共同呈現、吸引民眾蒞臨購買，而文化局在10月14日安排街頭快閃秀，讓民眾認識台灣年輕時尚設計品牌之餘，吸引民眾前往選品店購買消費。