房價漲不停令人吃不消 新北第二季住宅指數漲16%

新北市地政局今公佈今年第2季住宅價格指數，4月至6月新北市住宅價格指數分別為115.55、116.15、116.76，意即較2021年平均房價基準指數漲約16%，月漲幅介於0.52%至0.53%之間。

第二季住宅漲幅新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，4月至6月指數漲跌互見，各月份變動率介於-0.28%至1.45%漲跌幅，與去年同期相較則大概有-0.09%至3.21%之年變動率。

地政局表示，第2季新成屋指數為114.03，季變動率0.61%，與上季相較呈現微漲趨勢，另與去年同期相較上漲4.44%，整體走勢趨緩，主要受到央行逐步升息、土建融利率調漲(建商向銀行借款)、平均地權條例三讀通過等因素影響。

整體重劃開發區方面，北大特區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為107.89、108.76、107.12及102.29，季變動率大致為-0.16%至1.48%不等漲跌幅，分析原因為整體開發區房價水準已達相對高點，且受到前述政策影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格持平。

另外捷運沿線熱區指數大致呈現平穩趨勢，板南線(板橋段)、板南線(土城段)、中永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數漲幅皆在1%以內，呈現相對穩定態勢，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。

地政局說，新北市政府地政局每季皆會定期公布6大類24項指數之統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息及專題分析供外界參考。新北市政府地政局官網：https://www.land.ntpc.gov.tw