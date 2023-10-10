中正新橋專用道往永和需「連切2車道」機車族直呼危險

耗資33億元的中正新橋，是連接台北中正區與新北永和區的重要橋樑，10月8日開通台北往新北方向後，有不少機車族發現若從最右側的機車專用道上橋，往永和需短距離連切2個車道，批評動線設計很危險。新北交通局說，前幾日已跟台北市溝通，將設置往永和方向可走內側車道標示，往永和騎士可不走機車專用道。

2019年開工的中正新橋，工程以先建新橋再拆舊橋的方式施工，今年10月8日終於開通台北往新北方向，但不少機車族上橋後發現，新橋路面雖然比舊橋還寬敞，但動線設計卻容易使車流交織。原先往永和方向是下橋前分永和路或環河西路，現在新橋在永和路或環河西路中，又設一個往新北環快的匝道，導致機車族從最右側專用道上橋，往永和需短距離連切2個車道，讓民眾直呼「好危險」。