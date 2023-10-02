青壯年扶養負擔全台最高... 北市租金補貼加碼最高補助6000元

內政部從10月開始陸續核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請，北市都發局今天表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，只要申請者如設籍且租屋於台北市、家庭成員平均每人每月收入低於28250元以下，且扶養成年子女或父母者，北市最高加碼補助6000元。

都發局說，內政部去年提出300億元專案計畫，雖針對低收、單身青年或育兒家庭等族群加乘補助，但由於家庭成員定義僅限縮於申請人、配偶及未成年子女，同戶籍成年直系親屬則不計入家庭成員。

都發局表示，對照北市過去民間租金分級補貼制度影響差異，內政部制度對於扶養長者及成年子女等族群造成影響衝擊，考量北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，為減輕此類族群沉重租屋負擔，將家庭成員範圍擴大至同戶籍內直系親屬。

都發局舉例，申請人戶籍及租賃地皆在北市，扶養父母及1個小孩，全家僅有申請者有收入（月薪7萬，平均每人每月所得19013元以下），加碼倍數為1.4，除可獲得中央租金補貼金額7000元（5000元乘以1.4）外，還可獲得台北市加碼租金補貼金額4000元，總計11000元。