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青壯年扶養負擔全台最高 北市租金補貼加碼最高補助6000元
內政部從10月開始陸續核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」申請，北市都發局今天表示，考量到北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，只要申請者如設籍且租屋於台北市、家庭成員平均每人每月收入低於28250元以下，且扶養成年子女或父母者，北市最高加碼補助6000元。
都發局說，內政部去年提出300億元專案計畫，雖針對低收、單身青年或育兒家庭等族群加乘補助，但由於家庭成員定義僅限縮於申請人、配偶及未成年子女，同戶籍成年直系親屬則不計入家庭成員。
都發局表示，對照北市過去民間租金分級補貼制度影響差異，內政部制度對於扶養長者及成年子女等族群造成影響衝擊，考量北市青壯年人口扶養負擔為全台最高，為減輕此類族群沉重租屋負擔，將家庭成員範圍擴大至同戶籍內直系親屬。
都發局舉例，申請人戶籍及租賃地皆在北市，扶養父母及1個小孩，全家僅有申請者有收入（月薪7萬，平均每人每月所得19013元以下），加碼倍數為1.4，除可獲得中央租金補貼金額7000元（5000元乘以1.4）外，還可獲得台北市加碼租金補貼金額4000元，總計11000元。
都發局表示，受理期間從今年10月2日上午9點起至2025年3月31日下午5時提出申請，可透過都發局租金補貼網線上提出申請或自行上網下載紙本申請書郵寄至都市發展局中區辦公室申請，若欲親自送件民眾，今年採隨到隨辦方式，可至中區辦公室臨櫃辦理，服務時間為上午9點至下午5點，受理櫃檯中午不休息。
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